‘Grace and Frankie’ – Seizoen 7, deel 2

Na zeven seizoenen en een (voor Netflix) recordaantal van 94 afleveringen zet de serie ‘Grace and Frankie’ er finaal een punt achter. In de hoofdrollen schitteren Jane Fonda en Lily Tomlin als twee dames van gevorderde leeftijd die noodgedwongen beste vriendinnen moeten worden nadat hun echtgenoten voor elkaar zijn gevallen. Vanaf nu zijn op Netflix ook de allerlaatste afleveringen beschikbaar.

Vanaf 29 april op Netflix

‘The men who sold the world cup’

Het WK voetbal in Qatar was al van bij de toewijzing een schandaal – los van de doden bij de bouw van de stadions. Deze documentaire toont in twee afleveringen hoe de oliestaat zich een weg naar de top kocht. Dankzij een banaal belastingsonderzoek kon de FBI infiltreren en werd de hele zaak aan het licht gebracht.

Om 22.30 op Discovery

De halve finale van ‘De mol’

Aan alle mooie liedjes komt een eind. Zo ook aan het onfortuinlijkste seizoen dat ‘De mol’ ooit gezien heeft. De kandidaten vielen bij bosjes neer. Het was even kantje boord of er genoeg zouden overschieten om tot zover te geraken, maar we zijn er bijna: de voorlaatste aflevering. Het aftellen naar de finale van ‘De mol’ in Paleis 12 kan beginnen. Vanavond zullen de vier overgebleven kandidaten voor een op één na laatste keer tegen de achtergrond van de prachtige Canarische Eilanden alles in de strijd gooien voor geld - of het verlies ervan.

Om 19.55 op Play4

‘In mijn hoofd’

Vier personen die kampen met een depressie geven in deze aangrijpende documentaire een inkijk in hun hoofd. Begeleid door psychologen Filip Raes en Elke Smeets en op een soundtrack van Raymond van het Groenewoud wordt de kijker meegevoerd doorheen de openhartige getuigenissen.

Om 21.55 op Canvas

'Reizen Waes: Wereldsteden' in Mexico-Stad Beeld © VRT

‘Reizen Waes: wereldsteden’

Voor de vijfde en laatste aflevering van 'Reizen Waes’ trekt Tom naar Mexico-Stad. Dat de grootstad bekend staat om haar luchtvervuiling, druggebruik en maffia zorgt tijdens de roadtrip tot aan de zwaarbewaakte grens met de VS toch voor serieus wat spanning. Voor Waes was dit in elk geval een geslaagd seizoen. ‘Ik moet toegeven dat we op de terugvlucht tegen mekaar hebben gezegd: ‘Mannekes, dit was nog eens echt een goeie ‘Reizen Waes’.’

Om 20.00 op Een