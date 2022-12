Vanavond op tv: Pedro Elias wuift 2022 uit, de verdwijntruc van The KLF en een klassieker uit de oude doos

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Voordat de bom valt’

Pedro Elias gaat, zo leert ons ‘Patiënt Pedro’, gebukt onder vele angsten, maar een programma presenteren dat zinspeelt op een nucleaire holocaust hoort daar niet bij. In de tweedelige quiz ‘Voordat de bom valt’ zit Elias een panel van vijf bekende gezichten voor dat op satirische wijze terugblikt op een bewogen 2022. De BV’s zijn: Alex Agnew, Rik Verheye, Amelie Albrecht, Humo’s Comedy Cup-winnaar Vincent Voeten en Erik Van Looy.

Om 22.15 op Play4

‘De Toots Sessies’

Flip Kowlier stelt vanavond in de laatste ‘Toots Sessie’ van het seizoen zijn jongste worp ‘September’ voor. Speciaal voor de gelegenheid zingt hij voor het eerst sinds hun opgemerkte optreden op Dranouter samen met zijn goeie vriend Wannes Cappelle ‘In de vaert’.

Om 19.40 op Canvas

Bill Drummond in 'Who Killed the KLF?' Beeld TMDb

‘Who Killed the KLF?’

Eind jaren 80 vormden Bill Drummond en Jimmy Cauty het enigmatische The KLF, een Brits raveduo dat ongegeneerd The Beatles en ABBA samplede in zijn politiek getinte rap/electro-songs. De twee snuiters zwaaiden graag met machinegeweren op het podium en staken bij wijze van stunt zo’n 1 miljoen pond cash in brand. Those were the days. Op een dag verdwenen ze plots van de aardbodem. Regisseur Chris Atkins gaat na wat er met hen gebeurd is.

Om 22.50 op Canvas

Humphrey Bogart en Ingrid Bergman in ‘Casablanca’ Beeld TMDb

‘Casablanca’

In 1942 had niemand kunnen vermoeden dat ‘Casablanca’ zou uitgroeien tot één van de grootste klassiekers aller tijden, die, hoewel het eigenlijk helemaal geen kerstfilm is, net zozeer bij de eindejaarsperiode hoort als uitgedroogde kalkoen en zatte nonkels. De productie verliep moeizaam, met een onafgewerkt scenario en een ster (Humphrey Bogart) die midden in een huwelijkscrisis zat. Maar kijk, soms neemt de magie van de cinema het over en komt alles op zijn pootjes terecht.

Om 16.35 op BBC 2

‘The Green Mile’

Na ‘The Shawshank Redemption’ verfilmde Frank Darabont een ander inspirerend gevangenisverhaal gebaseerd op een boek van Stephen King. Michael Clarke Duncan speelt een man die op death row zit voor dubbele kindermoord, Tom Hanks is de cipier die vermoedt dat hij onschuldig is.

Om 20.35 op VTM 4

Alice in Borderland Beeld Kumiko Tsuchiya

‘Alice in Borderland: seizoen 2'

Wie ongeduldig op het tweede seizoen van de Zuid-Koreaanse wereldhit ‘Squid Game’ zit te wachten, moet ‘Alice in Borderland’ eens een kans geven. In deze Japanse sf-thriller komen enkele jongvolwassenen in een verlaten Tokio terecht, waar ze zich aan dodelijke en steeds waanzinniger wordende spelletjes moeten wagen om te overleven.

Nu op Netflix

