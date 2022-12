Vanavond op tv: Petra De Sutter aan de bak, een kleine finale en een grootse musical

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Bake Off Vlaanderen Kerst’

Wim Opbrouck ontvangt in de Bake Off-tent voor één cakeje geen doorwinterde hobbybakkers, maar vier bekende Vlamingen. Dat is toch andere koek. Benieuwd of Petra De Sutter, Serine Ayari, Jonas Geinaert en Victor Verhulst iets taart zijn met klopper en suikerpot in de hand. Hopelijk gaan hun strijd door mergpijpje en been.

Om 20.10 op Play4

‘WK voetbal: Kroatië-Marokko’

Voor Messi en Mbappé gaan vechten om de titel van wereldkampioen strijden Kroatïe en Marokko om de laatst beschikbare plek op het podium. De prijzen van de sympathie, de verrassing en de aanvalslust mogen ze onder elkaar verdelen.

Om 15.30 op Eén

‘Alleen Elvis blijft bestaan’

Sterren komen en Thomas Vanderveken moet ooit eens gaan, maar niet voor hij nog één gast aan de tand heeft gevoeld in ‘Aleen Elvis blijft bestaan’. Choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui krijgt de eer.

Om 22.25 op Canvas

‘40-45’

Op dit moment loopt in het Studio 100 Pop-uptheater in Puurs ‘Vergeet Barbara’, een musical met Jelle Cleymans en Jonas Vangeel. Misschien daarom dat VTM ‘40-45' uitzendt, een musical in het Studio 100 Pop-uptheater met Jelle Cleymans en Jonas Vangeel, of misschien omdat het met zijn landende vliegtuigen, rijdende auto’s en rondrijdende decorpanelen een verbluffend kijkstuk is.

Om 21.40 op VTM

'Jackie Brown’

Seventiesster Pam Grier speelt een airhostess die geld bijverdient als illegale geldkoerier voor een wapenhandelaar (Samuel Jackson) en onder druk van de flikken (Michael Keaton) besluit werkelijk iedereen een kloot af te pitsen en met het geld te gaan lopen. Hier geen dialogen die knetteren of bloederige actie-scènes zoals gebruikelijk bij Quentin Tarantino: in ‘Jackie Brown’ weet hij nog wat een understatement is.

Om 23.55 op Canvas

