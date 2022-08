Vanavond op tv: Philippe Geubels in het ziekenhuis, een verse lading zombies en een single mama van zes in een kooi

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Invisible Life of Eurídice Gusmão’

Twee zussen worstelen met een bazige vader en klootzakkerige echtgenoten in het Rio de Janeiro van de jaren 50, maar denken allebei dat de ander een droomleven leidt. Een gloedvol Braziliaans pleidooi voor het recht op zelfbeschikking voor vrouwen, een thema dat vandaag nog altijd razend actueel is.

Om 22.05 op Canvas

Beeld SBS6

‘Een echte job NL’

Ondanks – of is het dankzij? – zijn nasale timbre is Philippe Geubels al jaren een gevestigde comedywaarde in Nederland. Zijn bekendheid levert er nu ook een deelname op aan de realityreeks ‘BN’ers in het ziekenhuis: Leren van de helden’, door VTM 2 herdoopt tot ‘Een echte job NL’.

Om 21.35 op VTM 2

Cindy Dandois in 'Battlecat' Beeld VTM

‘Battlecat’

Cindy ‘Battlecat’ Dandois is een single mama van zes, kleuterjuf, OnlyFans-model én kooivechtster. Tv-maker en acteur Luk Wyns leerde haar kennen aan de schoolpoort en besloot een realityreeks over het bijzondere leven van deze powervrouw te maken.

Om 22.30 op VTM 2

‘Fire with Fire’

Josh Duhamel speelt in deze bloederige B-film een doodbrave brandweerman die ziet hoe de duivelachtige neonazigangster David Hagan (Vincent D’Onofrio) eigenhandig een winkeleigenaar en diens zoon van kant maakt. In afwachting van de rechtszaak dropt de politie hem in een getuigenbeschermingsprogramma, maar de gangsters vinden hem toch en jagen zijn geliefde (Rosario Dawson) twee kogels door de schouder, waarna Duhamel zich een Glock 17 aanschaft en op zijn eentje de strijd aanbindt met Hagan en diens sinistere neonazileger.

Om 20.35 op VTM 4

Lauren Cohan in 'The Walking Dead' Beeld TMDb

‘The Walking Dead’ (seizoen 11)

In het elfde seizoen krijgen onze helden met twee nieuwe groepen te maken. De Reapers dolen in de postapocalyptische wereld rond als waren ze Michael Myers uit ‘Halloween’, terwijl de Commonwealth zich voordoet als een beschaafde samenleving – of hangt daar een luchtje aan?

Nu te zien op Netflix

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

Meer kijktips? Check humo.be/gids