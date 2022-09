Vanavond op tv: pottenbakken met Pascale, Jambers over transseksualiteit en liften door Europa

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De schaal van Pascale’

‘Het is ongelofelijk wat voor een hype het is. Het lijkt wel alsof iedereen aan het pottenbakken is.’ Presentator Kürt Rogiers frequenteert duidelijk andere kringen dan wij. In dit gloednieuwe programma gaat hij samen met Pascale Naessens en haar co-juryleden Tortus en Rudie Delanghe op zoek naar de beste pottenbakker van Vlaanderen.

Om 20.35 op VTM

‘Jambers - Back to the 90s’

Tussen 1992 en 1998 maakte Paul Jambers maar liefst 192 reportages die destijds behoorlijk wat stof deden opwaaien en voor heel wat commotie zorgden. In de eerste aflevering ‘Jambers - Back to the 90s’ blikt Paul terug op zijn reportage uit 1993 over transseksualiteit, 30 jaar geleden nog een groot taboe.

Om 21.50 op VTM

‘Ankie’

Vandaag is het precies vijftig jaar geleden dat bij een dodelijke aanslag op het Israëlische olympische team tijdens de Spelen in München elf atleten op het leven kwamen. Eén van hen was André Spitzer. Al die tijd zocht zijn weduwe, Ankie, tevergeefs naar antwoorden op haar vele vragen. Twan Huys bemoeide zich met de zaak en kon achterhalen wie Andrés moordenaar was. ‘Hij is er nog altijd trots op.’

Om 22.50 op Canvas

Pleistocene Park Beeld VPRO

‘Pleistocene Park’

Een Russische wetenschapper en zijn zoon willen de opwarming van de aarde tegengaan door het ecosysteem van de mammoetsteppe uit de ijstijd na te bootsen. Ze kopen zo veel mogelijk vee op dat ze vervolgens laten grazen in hun Pleistocene Park in Siberië. De hoop is dat de permafrost – die opgeslagen (broeikas)gassen bevat – hierdoor minder snel zal ontdooien. Gek of geniaal?

Om 23.15 op NPO 2

Arno the Kid en Gerben Tuerlinckx in 'Drop Off' Beeld VTM

‘Drop Off’

TikTokker Gerben Tuerlinckx en YouTuber Arno The Kid (de broer van Average Rob) worden in deze nieuwe ‘SHORTIE’ van VTM GO blind gedropt in Europa. Ze krijgen tien dagen de tijd om terug te keren naar huis en dat al liftend en zonder geld. Elke dag kan de kijker hun avontuur volgen. Welke klusjes doen ze om geld te verdienen? Hoe verplaatsen ze zich? ‘Sinds covid nemen mensen niet zomaar een onbekende mee in hun auto, laat staan twéé onbekenden. Maar ach, het zal wel loslopen.’

Vanaf 16.00 te zien op VTM GO

