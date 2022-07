Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Nixon et Khrouchtchev à Moscou’

Tijdens de opening van de Amerikaanse expo in Moskou in 1959 escaleert een fotomoment tussen Nixon en Chroesjtsjov voor de ogen van de camera’s in een surreëel debat over nucleaire oorlogsvoering. Voor wie in plaats van de Tweede Wereldoorlog voor de verandering eens een docu over de Koude Oorlog wil zien op Canvas.

Om 20.25 uur op Canvas

‘The Guilty’

Jakob Cedergren speelt een dispatcher voor de hulpdiensten die telefoon krijgt van een ontvoerde vrouw en probeert om haar tijdig te redden. Eén locatie, één acteur en verder enkel stemmen aan de lijn: gimmicky, maar het werkt. Authentieker en minder gepolijst dan de Amerikaanse remake met Jake Gyllenhaal.

Om 23.17 uur op NPO 3

Beeld Nick Wall/Netflix

‘Persuasion’

Schrijfster Jane Austen zette met Anne Elliot een zeldzame heldin in de spotlight: een bedeesde en bedachtzame introvert. Haar perikelen: Anne nadert de dertig en is nog steeds niet getrouwd, want haar verwaande familie had de enige man waarin ze ooit interesse in had afgekeurd, maar dan loopt ze hem na jaren weer tegen het lijf en krijgt ze een tweede kans. Netflix geeft het tweehonderd jaar oude ‘Persuasion’ een make-over, waarin Dakota Johnson een heel andere Anne Elliot neerzet: een mondige en moderne dame die haar innerlijke monologen met de blik in de camera deelt, zoals Phoebe Waller-Bridge in ‘Fleabag’.

Nu op Netflix

‘Don’t Make Me Go’

Een alleenstaande vader (John Cho aka Harold uit de ‘Harold & Kumar’-films) verneemt dat hij terminaal ziek is en neemt zijn tienerdochter mee voor een allerlaatste roadtrip samen, van California naar Florida. Dat levert geen zwaarwichtig drama op, maar een vertederend en hartverwarmend relaas over een man die zijn rebellerende dochter nog zoveel mogelijk levenswijsheden probeert mee te geven, waaronder datingadvies en autorijlessen. Alleen: zij weet niet van zijn tumor of de ware bestemming van deze roadtrip – haar vervreemde moeder – af. De eerste recensies vergelijken ‘Don’t Make Me Go’ met ‘The Bucket List’ en ‘The Fault in Our Stars’, prijzen de geloofwaardige acteerprestaties en waarschuwen voor een polariserend einde.

Nu op Prime Video

Beeld rv

‘James May: Our Man in Italy’

Sinds Jeremy Clarkson een Will Smithje deed en een BBC-producer een bloedende lip bezorgde, moet je voor ‘Top Gear’-afgeleide televisie bij Prime Video zijn. James May, de droogstoppel van het olijke trio, heeft er zelfs een plezant reisprogramma lopen. Hij bezocht Tokyo, een samuraizwaardenmaker, een penisfestival en meer in ‘Our Man in Japan’ uit 2020 en zoekt deze zomer naar de geheimen van la dolce vita in ‘Our Man in Italy’. May reist er van Palermo in Sicilië tot de Dolomieten en plukt onderweg wijndruiven, gooit een muntje in de Trevi-fontein, vaart op de kanalen van Venetië, waagt zich – hij kan het niet laten – in een bolide op een racecircuit, probeert tevergeefs een pizza te maken, doet iets vreemd met geiten en leert claxonneren zoals de echte Italianen dat doen.

Nu op Prime Video