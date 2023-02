Vanavond op tv: rechercheur Tom Cruise, de zwarte Mozart en een stotterende vorst

‘Jack Reacher’

De eerste samenwerking tussen regisseur Christopher McQuarrie en Tom Cruise voordat ze samen de ‘Mission: Impossible’-­franchise voortzetten. Een thriller met Cruise als ­rechercheur die een massamoord door een sluipschutter onderzoekt. Had iets meer schwung kunnen gebruiken, maar kijkt prettig weg.

Om 19.55 uur op VTM 2

‘Nieuwe blik terug’

Kent u Joseph ­Bologne, ‘de zwarte Mozart’? Of Mary Seacole, een Britse verpleegster uit de tijd van Florence Nightingale? Ooit waren ze beroemd, ondertussen zijn ze vergeten. ‘Nieuwe blik terug’ geeft hun eerherstel.

Om 19.25 uur op NPO 2

Outer Banks Beeld JACKSON LEE DAVIS/NETFLIX

‘Outer Banks’ (seizoen 3)

De populaire tiener­serie ‘Outer Banks’, over een stel outcasts op schattenjacht, groeide tijdens de eerste lockdown uit tot een hit die volgens Onze Man ‘best genietbaar is, als je je brein tenminste op kantoor laat’. In de nieuwe afleveringen wagen de kameraden zich aan hun meest ­ambitieuze expeditie tot dusver: de zoektocht naar El Dorado, de verloren stad van goud. Het derde seizoen is ook het eerste sinds hoofdacteurs Chase Stokes en Madelyn Cline uit elkaar zijn: hun personages John B. Routledge en Sarah Cameron vormen wel nog een koppel.

Nu te bekijken op Netflix

Kuurne-Brussel-Kuurne

Tijd voor de 75ste editie van Kuurne-Brussel-Kuurne. Bezorgt regerend Europees kampioen Fabio Jakobsen teambaas Patrick Lefevere voor het tweede jaar op rij de overwinning?

Vanaf 13.30 uur op één

‘The King’s Speech’

In het half-verzonnen, half-waargebeurde ‘The King’s Speech’, een met vier Oscars bekroond feelgooddrama over de ongewone vriendschap tussen koning George VI (Colin Firth) en zijn spraaktherapeut Lionel Logue (Geoffrey Rush), is Firth ronduit subliem in de rol van de stotterende vorst. Maar ook Geoffrey Rush is wondergoed als diens onconventionele Australische spraaktherapeut: zalig gewoon om die twee reuzen samen op het doek te zien.

Om 22.30 uur op BBC 2