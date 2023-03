Vanavond op tv: Renée Zellweger in de cel, indianen in Finland en de impact van Saddam Hoessein

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Chicago’

Renée Zellweger sleepte een nominatie voor een Academy Award in de wacht na haar optreden in ‘Chicago’. Ze speelt een wannabe-revuester die in de cel belandt nadat ze haar minnaar doodschiet. Aantrekkelijke liedjes, scherpe humor en een cynisch plot sieren deze verfilming van de populaire Broadwaymusical.

Om 20.35 op Play 5

Gaïaland Beeld vrt

‘Gaïaland’

De Franse truecrimereeks ‘Gaïaland’ illustreert het verhaal van de droom die een nachtmerrie werd. Pierre Maltais noemt zichzelf een halve indiaan en richt begin jaren 90 Gaïaland op, een gemeenschap in het noorden van Finland. Ze kleedden zich in traditionele indiaanse gewaden, leefden in eenvoudige hutten en wilden volledig zelfvoorzienend zijn, zonder gebruik te maken van moderne technologie. Maar de praktijk bleek minder rooskleurig.

Om 23.05 op Canvas

‘Waar is Elke Wevers?’

Op 9 december 2010 verdwijnt Elke Wevers in haar woonplaats Neeroeteren: vandaag ontbreekt nog steeds elk spoor. Deze docureeks licht in vier afleveringen het onderzoek door en laat getuigen, speurders en familie aan het woord.

Om 21.30 op Eén

Terug in Irak - Tom Kleijn Beeld NTR

‘Terug in Irak’

Op 20 maart 2003 vielen de VS Irak binnen om dictator Saddam Hoessein te verdrijven. De oorlog leidde tot een golf van geweld en instabiliteit die twintig jaar later nog steeds niet uitgewoed is. Journalist Tom Kleijn meet de schade op.

Om 22.31 op NPO 2

‘Deepwater Horizon’

Reconstructie van de ramp op het olieplatform Deepwater Horizon, waar een explosie tot elf doden en een milieuramp leidde. Peter Berg ensceneert de actie duidelijk en met veel authenticiteit, maar is ook het soort regisseur dat altijd helden en schurken moet hebben, ook hier, waar dat misschien niet echt gepast is.

Om 22.55 op VTM 2

