Vanavond op tv: Ricky Gervais die weer met mensen lacht, een racistische avonturenfilm en een bizarre face swap

‘Ricky Gervais: supernature’

Nadat hij drie seizoenen lang succes oogstte met ‘After Life’ - de meest bekeken Britse komische reeks op Netflix - brengt Ricky Gervais nog eens een comedyspecial uit op de streamingdienst: ‘Supernature’, een show waarmee Gervais begon te toeren voor de pandemie begon en hij momenteel, na anderhalf jaar onderbreking, opnieuw op de planken staat. Zoals de titel aangeeft beoefent Gervais in de special een van zijn favoriete hobby’s: lachen met mensen die in bovennatuurlijke fenomenen geloven.

Vanaf 24 mei op Netflix

‘Syrië, de giftige oorlog’

Journalisten Rudi Vranckx en Inge Vranken buigen zich in deze driedelige docureeks over het systematisch gebruik van verboden chemische wapens in Syrië. Ze praten met Syrische ooggetuigen en slachtoffers, maar ook met internationale onderzoekers, topwetenschappers, diplomaten en experten die van dichtbij betrokken waren bij het onderzoek naar de misdaden. De eerste aflevering gaat over de reactie van de wereld na de chemische aanval in Ghouta in 2013. Inge en Rudi spreken onder meer met Ben Rhodes, de adviseur van Barack Obama die een militaire vergelding moet voorbereiden.

Om 21.20 op Canvas

‘Apocalypto’

Van de apocalyps in Syrië naar die in Mexico, zo'n vijf eeuwen geleden. Regisseur Mel Gibson neemt ons mee naar het rijk van de Maya’s, waarin de jonge Jaguar Paw, zoon van het dorpshoofd, onder dwang terechtkomt in een stad die geteisterd wordt door de pest. Mensenoffers aan de goden lijken voor de stedelingen de enige oplossing. Hoewel afstammelingen van de Maya’s de prent ronduit racistisch noemden - alsof hun voorouders tijdens offerpraktijken werkelijk graag met uitgerukte harten speelden -, is dit een cinematografisch spektakel zonder digitale effecten dat u gezien moet hebben.

Om 20.35 op VTM3

Lees hier onze ★★★★☆-recensie van ‘Apocalypto’: een weergaloze avonturenfilm

‘State of the union’ seizoen 2

Het eerste seizoen van het Britse ‘State of the union’, een minireeks over huwelijksproblemen, noemde Onze Man destijds ‘een van de mooiste, ontroerendste en kortste series in tijden’. Seizoen 2 steunt op hetzelfde format: elke aflevering duurt slechts 10 minuten en speelt zich telkens af tijdens de 10 minuten voor een nieuwe huwelijkstherapiesessie. Enkel het getormenteerde koppel is anders: Scott (Brendan Gleeson) en Ellen (Patricia Clarkson) hebben in tegenstelling tot het jonge koppel uit seizoen 1 al 30 jaar huwelijksbaggage, wat de gespreksonderwerpen er niet lichter op maakt.

Om 23.00 op BBC2

‘Face/Off’

Prent uit de hoogdagen van de Amerikaanse actiefilm, de jaren 90, toen elke ‘fuck’ nog niet systematisch werd weggeblurd en er nog niet op een spatje bloed meer of minder werd gekeken. De plot doet wenkbrauwen fronsen - een FBI-agent (Nicholas Cage) wisselt door een plastische ingreep van gezicht met een comateuze misdadiger (John Travolta) om van diens broer te ontfutselen waar een bom verstopt ligt -, maar de actiescènes zijn fenomenaal en Cage lekker over de top.

Om 20.35 op VTM4