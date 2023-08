Vanavond op tv: rijkeluiskind Pommelien Thijs, een memorabele dildoscène en een goedgelovige kapitein

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Knokke Off’

De reeks scoorde al op VRT MAX en werd meer dan 1,2 miljoen keer aangeklikt, nu zendt VRT ‘Knokke Off’ ook elke donderdag uit. Willem De Schryver en Pommelien Thijs spelen rijkeluiskinderen die de zomer van hun leven tegemoet gaan, tot iemand nieuw in hun leven komt en alles ondersteboven gooit.

Om 21.35 op VRT1

'The Girl with the Dragon Tattoo' Beeld RV

‘The Girl with the Dragon Tattoo’

De dildoscène is memorabel, maar het beste aan deze verfilming van Larssons ‘Mannen die vrouwen haten’ zijn de vertolkingen: Daniel Craig is prima als journalist Mikael Blomkvist en Rooney Mara draagt als de getraumatiseerde Lisbeth Salander de juiste piercings.

Om 20.35 op Play5

‘Erin Brockovich’

Wat wij in het pfos-schandaal nodig hebben, is iemand als Erin Brockovich: een doorzetter die rechtszaken in gang durft te steken en reusachtige schadevergoedingen voor de slachtoffers binnenhaalt. Mocht die juridische vechtjas er even ravissant uitzien als Julia Roberts, is dat mooi meegenomen.

Om 23.05 op VTM2

Mijn vader de terrorist - Documentaire (NLD-2023) - Daniel Krikke - Caption: Daniel en Hans Krikke Beeld VPRO

‘Mijn vader de terrorist’

In 1994 valt de politie binnen bij de Nederlandse journalist Hans Krikke, omdat ze hem – onterecht – verdenkt van terrorisme. Dertig jaar later praat zoon Daniel met zijn vader over de impact van de zaak op hem, zijn carrière en zijn gezin.

Om 22.08 op NPO2

‘Captain Fall’

Een animatiereeks voor volwassenen over een goedgelovige kapitein op een smokkelaarsboot. De sullige kapitein Fall krijgt na zijn slechte resultaten op de zeevaartschool slechts één job aangeboden en is te dom om te beseffen dat hij met zijn boot verboden goederen vervoert. Met de stemmen van Jason Ritter, Adam DeVine, Lesley-Ann Brandt en Anthony Carrigan.

Nu op Netflix

Van een absurde sketchshow tot een tienerserie van eigen bodem: dit zijn de beste series van het voorjaar op Netflix en co.

