Vanavond op tv: roadtrippen met The Beatles, kwijlen bij villa’s en een scoutskamp dat slecht afloopt

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Miljoenenhuizen’

De meeste mensen kopen, al dan niet blind, een appartement of een modeste gezinswoning maar elke dag worden er in ons land ook duizelingwekkende stapels flappen gelegd voor villa’s en kastelen. Daarover is er nu ook een realityreeks: ‘Miljoenenhuizen’.

Om 20.35 op VTM

Lees ook: Een handeltje in ‘Miljoenenhuizen’: ‘Overleggen bij kaarslicht’

‘VPRO Tegenlicht: Rebranding Migration’

Hoe zou Europa eruit kunnen zien als we migratie niet als een probleem, maar als een oplossing zien? ‘VPRO Tegenlicht’ onderzoekt wat we kunnen leren van superdiverse steden en gaat ook kijken in Antwerpen, waar Benjamin Gérard een klimzaal uitbaat waar vluchtelingen worden opgeleid tot hoogtewerkers.

Om 20.30 op NPO 2

‘Nick, Simon & Kees: The Beatles’

Nick & Simon waren jarenlang de Nicole & Hugo van Nederland, tot het Volendamse zangduo vorig jaar besliste om als documentairemakers verder door het leven te gaan. Ze maakten al een programma over Simon & Garfunkel en ABBA, deze keer reizen ze naar Liverpool voor een zevendelige docureeks over The Beatles.

Om 21.25 op NPO 1

‘UEFA Europa League: halve finales’

Canvas neemt op deze Hemelvaartsdag een snipperdag: behalve voetbal is er geen bal op tv. Starten doet de zender om 17.45 met de bekerfinale in het vrouwenvoetbal tussen Standard Fémina en KRC Genk Ladies. Daarna volgt de halve finale in de Europa League tussen Sevilla en Juventus. De heenwedstrijd in Turijn eindigde op 1-1.

Om 20.40 op Canvas: Sevilla - Juventus

Om 20.40 op Play5: Leverkusen - AS Roma

Maurice Luijten in 'Welp' Beeld TMDb

‘Welp’

De debuutfilm van Jonas Govaerts is een liefdevolle ode aan het horrorgenre, met knipoogjes naar Dario Argento, Stephen King, John Carpenter en andere meesters van de schrik . Het duurt misschien lang tot het bloedvergieten écht losbarst, maar eens het zover is, mag je je schrap zetten voor enkele memorabele kills.

Om 23.00 op VTM 3

Liever iets anders streamen? Dit zijn de allerbeste series die de afgelopen maand verschenen

Meer kijktips? Check humo.be/gids