Vanavond op tv: Shakespeare met superhelden, een bierfeest dat uit de hand loopt en Vranckx in Guatemala

Avengers: Endgame

‘Avengers: Endgame’ is een zeldzaam meeslepende, geweldig knap gemaakte én ontroerende comicbookverfilming die het monumentale sluitstuk vormde van een verhaallijn die al in 2008 was ingezet met ‘Iron Man’. In een drie uur durend epos van een welhaast shakespeareaans kaliber zien we hoe Captain America en zijn vrienden een plan bedenken om de fameuze Vingerknip van Thanos (zie: ‘Avengers: Infinity War’) ongedaan te maken. Sorry, hoor, maar wie dit leeghoofdige lulkoek durft te noemen, trakteren wij op een Vingerknip.

Om 20.25 uur op VTM 2

‘Vranckx: Pregnant and Trapped’

Wie als meisje opgroeit in afgelegen regio’s van Guatemala, loopt veel risico verkracht te worden. Soms worden de slachtoffers verstoten, soms moeten ze met de dader samenleven. ‘Pregnant and Trapped’ gaat met enkele meisjes praten.

Om 20.10 uur op Canvas

‘Sweet Tooth’ (seizoen 2)

Een postapocalyptische serie waarin de mensheid voor een groot deel is uitgeroeid door een mysterieuze ziekte en één kind de sleutel tot een remedie lijkt. Neen, we hebben het niet over ‘The Last of Us’ maar over ‘Sweet Tooth’, de bejubelde verfilming van de gelijknamige comic uit 2021. ‘Sweet Tooth’ is minder gewelddadig dan de HBO-hit en heet ook kindvriendelijker te zijn, al is dat relatief: het verhaal gaat over kleine jongens en meisjes die geboren zijn als half mens, half dier in de nasleep van een dodelijke pandemie. Ze worden opgejaagd door mensen die geloven dat zij verantwoordelijk zijn voor de ziekte.

Nu op Netflix

‘Agent Hamilton’

Agent Hamilton Beeld Canvas

‘The name is Hamilton, Carl Hamilton.’ Bekt toch net iets minder lekker dan James Bond, maar voor de rest hoeft het werk en leven van deze Zweedse geheim agent weinig onder te doen voor zijn Britse collega: terroristen, ontvoeringen, achtervolgingen en schietpartijen zijn dagelijkse kost voor Carl. Het tweede seizoen van de thrillerreeks begint vanavond op Canvas met direct een dubbele aflevering.

Om 20.40 uur op Canvas

‘Ma’

Vraag van de week: gaat uw sympathie in de geinige horrorfilm ‘Ma’ uit naar de tieners die in het huis van de ogenschijnlijk sympathieke buurvrouw Sue Ann (de geweldige Octavia Spencer) een bierfeestje mogen bouwen? Of supportert u voor Sue Ann, die de irritante jongeren op heerlijk gruwelijke wijze één voor één om het hoekje helpt? Aha!

Om 23.40 uur op VTM 2

