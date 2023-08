Vanavond op tv: Sharon Stone bloot, Kevin Janssens bloot en onze huiscartoonist in ‘Zomergasten’

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Basic Instinct’

Seks, drugs, een ijspriem en Sharon Stone in de rol die haar lanceerde: ook zonder het bekende fragment waarin Stone haar benen kruist - en waarvan de actrice beweert dat het zonder haar medeweten zo laag werd gefilmd - weet u dan dat het over Paul Verhoevens beste gaat.

Om 21.40 op VTM 2

‘De Patrick’

Meer blootheid in deze tragikomedie waarin Kevin Janssens op een naturistencamping naar zijn verloren hamer zoekt. Puike film, alleen kunnen we die niet bekijken zonder ons glimlachend te herinneren dat die ook de Ensor kreeg voor... Beste Kostuum.

Om 22.25 op VTM

‘The Green Butchers’

Meer vlees in deze zwarte komedie waarin twee vrienden (Mads Mikkelsen en Nikolaj Lie Kaas) een slagerij openen en na een ongeluk besluiten om mensenvlees in de toog te leggen.

Om 23.28 op NPO 2

‘VPRO Zomergasten’ (met Kamagurka)

Kama in ‘Zomergasten’, geïnterviewd door collega-humorist Theo Maassen dan nog, daar moet je geen tekeningetje bij maken. En zelfs áls we dat zouden doen, zou de meester zelf het beter doen. Een citaat van van hem ten geleide: ‘Als je praat over grenzen en humor praat je natuurlijk ook over de tijdgeest. Maar voor al deze dingen geldt dat je ze eigenlijk niet moet uitleggen, dan maak je ze dood. Je moet ze tonen. En dat is wat ik wil gaan doen in ‘Zomergasten’.’

Om 20.20 op NPO 2

Lees ook Kamagurka en zoon Bolis Pupul: ‘Op school riepen ze weleens ‘Chinees!’ of ‘Loempia!’ naar me. Dan mocht ik er van papa op meppen’

‘The Power of the Dog’

Maar liefst twaalf Oscarnominaties waren er in 2021 weggelegd voor deze alternatieve cowboyfilm van Jane Campion over mannelijkheid en verraad. Benedict Cumberbatch en Jesse Plemons spelen twee broers die gebrouilleerd raken wanneer een van hen in het geheim met een weduwe trouwt.

Om 23.00 op BBC Two

Liever iets anders streamen? Van een absurde sketchshow tot een tienerserie van eigen bodem: dit zijn de beste series van het voorjaar op Netflix en co. Elke avond een berichtje ontvangen met onze kijktips? Download onze app en zet de melding ‘tv, series en film’ aan.

Meer kijktips? Check humo.be/gids