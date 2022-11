Vanavond op tv: sjoemelen met Tom Van Dyck, het leven van Vlaanderens rijksten en de koppelaarster in Julie Van den Steen

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Even goeie vrienden’

Op de eerste maandag in tien weken zonder ‘De allerslimste mens ter wereld’ starten er niet één, maar twee nieuwe quizzen met BV’s. Op VTM koppelen Julie Van den Steen en Jens Dendoncker namelijk hun beroemde medemensen aan elkaar tot onverwachte duo’s voor het spelprogramma ‘Even goeie vrienden’. De combinatie van Gunter Lamoot en Koen Crucke, het voorbeeld uit het persbericht, doet alvast dromen.

Om 21.55 op VTM

‘25 jaar Canvas’

Canvas viert zijn zilveren jubileum zoals veel van haar kijkers graag hun vrijdagavond doorbrengen: op een zaalquiz. Tien teams van vier breken hun bekende koppen over vragen die iets met de tweede VRT-zender te maken hebben. Wint team Neveneffecten, team Duiding of team Bevergem? Als er een zuipbeker is, zoals op elke goede quiz, zetten we ons geld op team Terzake.

Om 22.20 op Canvas

‘Geldwolven’

Frank De Jong (Tom Van Dyck) is het soort fraude-expert waar mensen die de verzekeringen willen oplichten hun slaap voor laten, maar ontdekt dat de wereld een pak minder eerlijk is dan in zijn dromen. Samen met Chris (Joren Seldeslachts), een jongen die met plezier op de rand van de wet danst, gaat hij aan het sjoemelen.

Nu op Streamz

‘The Sky is the Limit’

En Play4 zelf? Daar hopen ze de kijker bij te houden met een nieuwe reeks van de rijkemensencarrousel ‘The Sky is the Limit’. Tussen de nieuwe gezichten maken ook een paar lievelingen hun herintrede, onder wie Frederik Laeremans, de Kempense betonmagnaat die zichzelf nog altijd als ‘het boerke van de Kempen’ ziet.

Om 21.00 op Play4

‘Apollo 13’

Reconstructie van de gefaalde maanmissie uit 1970, waarvan astronauten Jim Lovell (Tom Hanks), Fred Haise (Bill Paxton) en Jack Swigert (Kevin Bacon) ternauwernood levend thuisraakten. Ron Howard slaagt erin om de complexe technische problemen om te zetten in een beklijvend, spannend drama.

Om 20.35 op VTM 4

‘Spector’

Een jaar na de dood van Phil Spector zendt Canvas een nieuwe vierdelige reeks uit over de Amerikaanse producer die als geen ander zijn stempel op de popmuziek drukte door zijn wall of sound op te trekken in hits als ‘Let It Be’, ‘You’ve Lost That Lovin’ Feelin’’ en ‘River Deep, Mountain High’. Helaas is dat allemaal een bijkomstigheid sinds hij in februari 2003 actrice Lana Clarkson in zijn huis doodschoot.

Om 23.15 op Canvas

