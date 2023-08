Vanavond op tv: Stephen Fry in Nederland, het Hollywood van de jaren 60 en sekteleiders op Netflix

'tien om te zien' Pommelien Thijs: ‘Soms denk ik: het lijkt wel alsof ik iedereen over me heen laat lopen – heb ik eigenlijk nog wel een ruggengraat?’’ Pommelien Thijs: ‘Soms denk ik: het lijkt wel alsof ik iedereen over me heen laat lopen – heb ik eigenlijk nog wel een ruggengraat?’’