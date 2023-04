Vanavond op tv: sterven met passie, Brandon Wen die Jani overklast en Richard Ayoade als nerdy IT’er

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘ThenPassion of the christ’

Mel Gibsons extreem bloederige, lichtjes gestoorde visie op de kruisiging van Jezus van Nazareth. Hier en daar omschreven als een religieuze snuff movie wegens de fysieke martelingen. De prent is onmiskenbaar fascinerend en krachtig geregisseerd, met alle overtuiging van een bizarre geest.

Om 20.35 op VTM 2

‘The Murder of Meredith Kercher’

De naam Meredith Kercher, een 21-jarige Britse studente die in 2007 met een mes om het leven werd gebracht in Italië, zal misschien niet meteen een belletje doen rinkelen. Maar de naam van de vrouw die jarenlang verdacht werd van de moord, Amanda Knox, klinkt de meeste mensen wel bekend in de oren. In deze douc staat Kercher centraal: wat voor iemand was zij, hoe zag haar leven in Perugia eruit en wat deed ze in de uren en dagen voor haar dood? Maar ook: welke fouten heeft de Italiaanse politie gemaakt, waardoor haar familie ruim vijftien jaar na de moord nog altijd met meer vragen dan antwoorden zit?

Om 21.40 op Canvas

‘Viva la feta’

Jani Kazaltzis en Otto-Jan Ham verwelkomen de Amerikaan Brandon Wen op het Griekse eiland Sifnos. De opvolger van Walter Van Beirendonck aan de Antwerpese Modeacademie zal een creatief windje doen waaien op de Cycladen. Schoenen boenen en gewaagde outfits voor de spiegel passen want Brandon houdt van anarchie, drama en duurzaamheid.

Om 21.00 op Play4

‘The IT Crowd’

Een geweldig staaltje Britse sitcom humor met minimale setting. De kelder van een Londens kantorencomplex waar twee verbannen IT’ers Moss (Richard Ayoade) en Roy (Chris O’Dowd) zich niet al te moe maken met het verhelpen van computerproblemen van werknemers. Wat doet twee nerdy types steigeren, jawel, een vrouwelijke overste die nog nooit een computer van dichtbij heeft gezien. Serie naar de hand van Graham Lineham.

Om 19.35 op Canva

Een kostuumdrama dat zich afspeelt in de zomer van 1940. Vlak nadat nazi-Duitsland Frankrijk is binnengevallen, wordt in New York het Emergency Rescue Committee opgericht, een privéorganisatie die (veelal Joodse) kunstenaars en intellectuelen wil evacueren. Journalist Varian Fry trekt naar Marseille om van daaruit de operaties van het ERC te leiden. prominenten als Marc Chagall, André Breton en Max Ernst willen nog een ticketje naar veiliger oorden.

Vanaf nu op Netflix

