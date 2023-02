Vanavond op tv: strippers, Star Wars en gehersenspoelde Russen op Tinder

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Rogue One: A Star Wars Story’

Vóór het succes van spin-offseries als ‘The Mandalorian’ en ‘Andor’ op Disney+, vatten de hoeders van de ‘Star Wars’-franchise het plan op om de canon aan te dikken met extra films, zoals deze magische ‘Rogue One’, die zich afspeelt vlak voor de gebeurtenissen van ‘A New Hope’. Verfrissend duister van toon, met interessante personages en een gedurfde finale.

Om 20.35 op VTM 3

‘Magic Mike XXL’

Goed wetende dat ze straks te oud en versleten zullen zijn om als strippers hun boterham te verdienen, gaan de Kings of Tampa onder leiding van Channing Tatum nog één keer samen op pad naar een strippersexpo in Myrtle Beach. Onderweg verzeilen ze in een travestietenclub, wagen ze zich aan een dansje in een supermarkt, en beleven ze een lange, dromerige nacht in een dansbordeel. Een heerlijk freewheelende roadmovie.

Om 20.55 op Play5

‘Voetbal: UEFA Conference League’

Nu het stof van het explosieve Humo-artikel over de malaise bij Anderlecht is gaan liggen, is het tijd om de blik weer op het sportieve te richten. In de knock-outronde van de UEFA Conference League neemt paars-wit het vanavond op tegen het Bulgaarse Loedogorets. AA Gent moet in het verre Azerbeidzjan aan de bak tegen Qarabag.

Om 18.20 op Play5: Qarabag FK - AA Gent

Om 20.35 op Canvas: Loedogorets - Anderlecht

‘Lokaas voor Russen’

Na de Russische inval in Oekraïne vroeg de Litouwse influencer Agne Kulitaite zich af of ze behalve geld inzamelen niet méér kon doen voor de Oekraïense zaak. Tinder bleek voor haar het oorlogswapen bij uitstek. Ze creëerde een aantal profielen, verleidde Russische mannen met seksueel getinte foto’s en bombardeerde hen, eenmaal het contact gelegd, met truth bombs over Poetin en de oorlog in Oekraïne.

Om 21.10 op NPO 2

Red Rose Beeld BBC/Eleven Film

‘Red Rose’

Zeven tieners hebben net de laatste examens van de middelbare school achter de rug in het Britse stadje Bolton en kijken uit naar twee zorgeloze maanden vol feesten en luieren. Maar dan downloadt één van hen Red Rose, een sinistere app die het leven van de gebruikers tot een hel maakt. Een horrorserie over hoe gevaarlijk de smartphone voor tieners kan zijn: de symboliek lijkt er vingerdik op te liggen. Maar ‘Red Rose’ – eerder al te zien op BBC 1 – werd wel bedacht door de schrijvers van de griezelreeks ‘The Haunting of Bly Manor’ en Netflix-hit ‘Sex Education’.

Nu te zien op Netflix

