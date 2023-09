Vanavond op tv: tattoos zetten met Tijs Vanneste en Andy Peelman op de vlucht

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De club’

Tragikomische fictiereeks over drie koppels die bevriend raken in de wachtzaal van de dienst fertiliteit. Bert (Dominique Van Malder) en Kirstie (Janne Desmet) leren elkaar op latere leeftijd kennen en willen kindjes, maar dat lukt niet op de ‘normale’ manier. Dan maar naar de fertiliteitskliniek, waar ze onverwacht nieuws krijgen.

Om 20.45 op VRT 1

'De tattoo shop' Beeld © VRT

‘De tattoo shop’

Na roepingen als campinguitbater en leerkracht zoekt Tijs Vanneste het nu dichter bij huis: in ‘De tattoo shop’ wordt hij zes weken lang gadegeslagen tijdens de werkzaamheden in zijn eigen tattoozaak in Mol, van naald tot gaatje.

Om 21.20 op VRT Canvas

Het Jachtseizoen - Andy Peelman en Karen Damen Beeld DPG Media

‘Het jachtseizoen’

Na ‘Klopjacht’ op Play 4 komt ook VTM met een vervolg op zijn eigen achtervolgingsspel. Geen onbekenden, maar bv’s uitgedost in oranje plunjes moeten uit de klauwen van jagers Laura Tesoro, Nora Gharib en Julie Van den Steen blijven. Bijten vanavond de spits af: Andy Peelman en Karen Damen.

Om 20.35 op VTM

‘Moordzaken: eeuwige twijfel’

Ook al is er een oordeel, in sommige rechtszaken blijft de twijfel hangen. Gerechtsjournalist José Masschelin reconstrueert zeven zaken die hij nooit los heeft kunnen laten, te beginnen met de parachutemoord van Els Clottemans.

Om 21.40 op VTM

‘Scout’s Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America’

Amerikaanse journalist Patrick Boyle schreef in 1994 al een boek over seksueel misbruik bij de Boy Scouts of America, waar alles in de doofpot werd gestopt. Pas in 2021 werd duidelijk dat de leiding van alles op de hoogte was. In ‘Scout’s Honor’ vertellen overlevenden, klokkenluiders en experts over wat ze decennialang hebben gezien en meegemaakt.

Nu op Netflix

'SAS Rogue Heroes', Connor Swindells Beeld BBC/Kudos/Rory Mulvey

‘SAS Rogue Heroes’

Naast fictie van eigen bodem is er op VRT ook nog plaats voor buitenlandse fictie. ‘Rogue Heroes’ is daar een voorbeeld van: de Britse reeks van de makers van ‘Peaky Blinders’ gaat over de beginjaren van de Special Air Service (SAS), de ‘absoluut geschifte’ elite-eenheid van het Britse leger.

Om 22.00 op VRT Canvas

