Vanavond op tv: Ten oorlog met Bart Peeters, Midden-Aarde zonder Frodo en blijven drijven met Robert Redford

Voices of Liberation

Deze documentaire van Koen Mortier (‘Engel’, ‘Ex-Drummer’) volgt de bevrijdingsroute die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd afgelegd door de westelijke geallieerden. Elke aflevering wordt begeleid door een lokale presentator die een band heeft met de oorlog. Voor België is dat Bart Peeters, wiens opa Gustaaf van Boeckel de concentratiekampen overleefde.

Op Streamz

The Lord of the Rings: the Rings of Power

Na Netflix (‘The Sandman’) en HBOMax (‘House of the Dragon’) brengt nu ook Prime Video zijn fantasykanon voor het najaar in stelling. ‘The Rings of Power’ is een prequel die zich duizenden jaren vóór de gebeurtenissen uit ‘The Lord of the Rings’ afspeelt. Zonder Frodo en Gollum dus, wel met Harfoots, een soort Hobbits die een nomadisch leven leiden.

Op Amazon Prime Video

Memorial Van Damme

Traditioneel hoogtepunt van het atletiekjaar met een indrukwekkende plejade aan deelnemers. Nafi Thiam neemt het op tegen Noor Vidts in het verspringen, Armand ‘Mondo’ Duplantis zou zomaar zijn wereldrecord in het polsstokspringen nog kunnen aanscherpen en op de 100 meter bij de vrouwen is het uitkijken naar wie Shelly-Ann Fraser-Pryce kan afhouden.

Om 19.15 op Canvas

All is Lost

Robert Redford levert een tour de force af als naamloze man die op de oceaan ronddobbert op een zinkende zeilboot. Eén acteur, geen dialogen behalve enkele zinnetjes in het begin, en een simpele situatie die steeds verder escaleert: daarmee maakt J.C. Chandor razend spannende cinema.

Om 22.45 op Canvas

The Firm

Eerste verfilming van een boek van John Grisham, met Tom Cruise als jonge advocaat die bij een prestigieus kantoor gaat werken. De prent duurt iets te lang, maar regisseur Sydney Pollack voert de spanning mooi op en Gene Hackman heeft een fenomenale bijrol als mentor van Cruise.

Om 22.45 op Eén

