Vanavond op tv: The Rock en de brandende wolkenkrabber, zingen met bekers en nog drie kijktips voor deze zaterdagavond

‘Skyscraper’

U kunt vanavond natuurlijk kijken naar een liveshow van ‘The Greatest Dancer' (Eén), naar een nieuwe dag uit het leven van ‘De Vermeires’ (VTM) of de wekelijkse liveshow van ‘Big Brother’ (Play4), maar u kunt ook gewoon kijken naar hoe Dwayne ‘The Rock’ Johnson zich aan de buitenkant van een brandende wolkenkrabber onder het slaken van een luide grom nog net weet vast te klampen aan z’n eigen uitklikbare beenprothese. Kijk, dan hebben wij snel gekozen.

Om 20.25 uur op VTM2

‘Nos batailles’

Min of meer een Franse versie van ‘Kramer vs. Kramer’, waarin Romain Duris wordt verlaten door zijn vrouw en alleen zorg moet dragen voor zijn twee kinderen. Geen evidentie, omdat hij ondertussen op zijn werk strijdt voor betere arbeidsvoorwaarden. Prima geacteerd, met een goeie dynamiek tussen de personages.

Om 22.40 uur op Canvas

‘Unprisoned’

Kerry Washington waagt zich na memorabele rollen in ‘Scandal’, ‘Little Fires Everywhere’ en ‘Django Unchained’ aan comedy. In ‘Unprisoned’ speelt ze een alleenstaande moeder die haar vader (Delroy Lindo, de favoriete acteur van Spike Lee) in huis neemt, nadat hij zeventien jaar in de gevangenis heeft gezeten wegens drugshandel.

Nu op Disney+

Unprisened Beeld rv

‘Pitch Perfect’

Het eerste en beste deel van de reeks muzikale komedies, met Anna Kendrick als studente die mee gaat zingen in een a-capellagroep. Behoorlijk geestig, ondanks de aanwezigheid van Rebel Wilson. Kendrick is onweerstaanbaar als altijd en ‘The Cup Song’ - kan u 'm nog? - zal nog drie dagen door uw hoofd spoken.

Om 20.35 uur op VTM 3

‘MH370: The plane that disappeared’

Beter niet aan beginnen als u zit te wachten op uw vlucht richting vakantiebestemming: ‘MH370’, een docuserie over een vliegtuig dat negen jaar geleden letterlijk en figuurlijk in rook opging. De duurste zoekactie uit de luchtvaartgeschiedenis bracht niets op en tot op vandaag is het een raadsel wat er met het vliegtuig is gebeurd. Viel de druk in de cabine plots weg? Is MH370 gekaapt, of uit de lucht geschoten? Of – de bloedstollendste mogelijkheid – heeft de piloot zijn collega’s en de passagiers meegesleurd in een zelfgekozen dood?

Nu op Netflix

