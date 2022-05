Vanavond op tv: tijdreizen, mama’s in armoede en kunst achter prikkeldraad

‘Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Time Traveler’s Wife’

HBO waagt zich aan een nieuwe verfilming van de bestseller van Audrey Niffenegger, na het matige romantische drama uit 2009. ‘Tijdreizen is geen superkracht, maar een handicap,’ bekent Henry (Theo James, bekend van ‘Divergent’), aangezien hij zijn bijzondere vermogen niet kan bedwingen en tijdens romantische etentjes met Claire (Rose ‘You know nothing, Jon Snow’ Leslie, bekend van ‘Game of Thrones’) steevast naar een ander tijdstip verdwijnt. Bedenker Steven Moffat is alvast een expert in tijdreizen als voormalige showrunner van ‘Doctor Who’, en hij heeft ook ‘Sherlock’ met Benedict Cumberbatch op zijn conto staan.

Nu op Streamz

‘Captain Philips’

Waargebeurd thriller-drama van Paul Greengrass, met Tom Hanks als kapitein van een containerschip dat gekaapt wordt door Somalische piraten. Gedraaid met de typische authenticiteit van Greengrass – volgens ons wist hij zelfs wat de Somali’s gegeten hadden – en geschraagd door één van Hanks’ allerbeste prestaties.

Om 20.35 uur op VTM 3

‘De roze supporters’

Voetbal en homoseksualiteit, het blijft een lastige combinatie. De vierdelige serie ‘De roze supporters’ - die op vier opeenvolgende avonden wordt uitgezonden - volgt enkele supportersverenigingen die homofobie uit de stadions proberen te weren.

Om 22.15 uur op NPO 3

‘Kunst achter prikkeldraad’

Ook in de Duitse concentratiekampen bleven mensen tussen alle honger, ellende en geweld troost zoeken in kunst. Frank Westerman gaat in Auschwitz en andere plekken op zoek naar de muziek, het toneel en de literatuur die er werd opgevoerd en geschreven.

Om 22.28 uur op NPO 2

‘Zorgen voor mama’: seizoen 2

‘Geld is beter dan armoede,’ wist Woody Allen. ‘Al was het maar om financiële redenen.’ Ter zake: omdat het eerste seizoen van het vaak schrijnende ‘Zorgen voor mama’ niet heeft kunnen bewerkstelligen dat geen enkele Vlaamse moeder nog in armoede leeft, start Eén maandag met een tweede reeks. Voormalig K3-lid Kristel Verbeke, opnieuw bijgestaan door coaches Hans Bonte en Claudia Di Vaio, volgt daarin niet zes, maar vier moeders.

Om 20.40 uur op Eén

‘Viva la feta’

‘Viva la feta’ vormde welgekomen escapisme in tijden van dreigende kernoorlogen, stijgende coronacijfers en liedjes van Metejoor. Maar helaas, vanavond ontvangen Otto-Jan Ham en Jani Kazaltzis met topdokter Reginald Moreels (72) alweer de laatste gast in hun Griekse vakantievilla.