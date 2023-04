Vanavond op tv: tijdreizen met Lauren Versnick, de klokkenluider in Keira Knightley en maffiose vrouwen

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Déjà vu’

Het eerste seizoen van tijdreisdrama ‘Déjà vu’ was van een niveau dat we in Vlaanderen nog niet te vaak hadden gezien. In het vervolg, met nieuwe personages die in een nieuw verhaal proberen met de kleine en grote wijzer te klooien, speelt Yassine Ouaich een jonge advocaat die Vadertje Tijd een hak wil zetten om zijn relatie te redden met Eva (Lauren Versnick).

Nu op Streamz

‘Prisoners’

Christian Bale en Leonardo DiCaprio waren in de running om in ‘Prisoners’ te acteren, Bryan Singer om te regisseren. Mooie namen, maar die doen niets af aan het eindresultaat: Denis Villeneuve maakte met deze aangrijpende thriller over twee verdwenen kinderen zijn Amerikaanse filmdebuut en kreeg onder anderen Hugh Jackman en Jake Gyllenhaal voor de camera.

Om 20.35 op VTM 3

‘Official Secrets’

Net als ‘Prisoners’ een project dat lang in de kast lag. Het eerste script lag er al in 2008, maar pas in 2019 zag de filmliefhebber Keira Knightley als Katharina Gun, de klokkenluider die in 2003 aan het licht bracht dat de Amerikaanse NSA leden van de VN-Veiligheidsraad had gechanteerd om de invasie van Irak goed te keuren.

Om 21.10 op Canvas

‘Hope Gap’

Wie zijn emoties graag uitgesmeerd wil, over de volledige lengte van het scherm: ‘The Masked Singer', om u te dienen. De rest kan zich laven aan deze film over een leraar geschiedenis die van zijn vrouw scheidt en bij de moeder van één van zijn leerlingen gaat wonen. Bill Nighy is de docent van dienst en ontspant zijn stiff upper lip nauwelijks.

Om 0.10 op NPO 2

‘The Good Mothers’

Wat valt er nog te vertellen over de maffia, de politie en de bloederige strijd tussen beide? Toch nog wel wat, vinden de makers van ‘The Good Mothers’, bekroond op het jongste filmfestival van Berlijn als beste serie. De reeks gaat over drie vrouwen die zijn opgegroeid als lid van de ’ndrangheta, de beruchte en wrede maffiaclan uit het uiterste zuiden van Italië. Wanneer er in Calabrië een nieuwe, vrouwelijke procureur aan het hoofd van de politie komt, beslist die om zich te richten op de vrouwen uit de lokale bendes.

Nu op Disney+

