Vanavond op tv: ‘Tijdreizen Waes’, lachen met Jan-Jaap en een heist-serie met een twist

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Het verhaal van Vlaanderen’

Oudjaar is een tijd van terugblikken, maar Tom Waes zou Tom Waes niet zijn als hij niet véél verder zou terugblikken dan al de rest. In ‘Het verhaal van Vlaanderen’ trekt hij zijn wandelschoenen aan en struint hij pardoes het verleden in: een tocht van 38.000 jaar langs neanderthalers en Romeinen, Bourgondiërs en Spanjaarden, industriëlen en WO I-soldaten. ‘‘Tijdreizen Waes’, zo vat Tom het samen.’

Om 20.05 op Eén

‘III-ième’

Het laatste deel van de komedietrilogie van Jan Jaap van der Wal, naast ‘De Nieuwe Belg’ en ‘Schoon’. Na twee seizoenen aan het roer te hebben gestaan van ‘De ideale wereld’, deelt hij zijn visie en bedenkingen. Of hij een goed woordje heeft voor opvolger Ella Leyers?

Om op Play4

'Kaleidoscope' Beeld COURTESY OF NETFLIX

‘Kaleidoscope’

De korte inhoud van de reeks lijkt op die van elke doorsnee heist-serie: een groepje meesterdieven is van plan de zwaarst beveiligde kluis ter wereld te kraken. De uitwerking is wél verrassend, want Netflix biedt de acht afleveringen in een willekeurige volgorde aan. Giancarlo Esposito leidt de dievenbende, Ridley Scott hield een oogje in het zeil.

Vanaf nu op Netflix

‘Dinosaur Apocalypse’

Tweeluik waarin David Attenborough na nieuwe archeologische vondsten – fossielen van dino’s die gestorven zijn op de dag van de ramp – nagaat wat de gevolgen waren van de inslag van een asteroïde op aarde 66 miljoen jaar geleden.

Om 20.10 op Canvas

'Papillon' Beeld RTL

‘Papillon’

Steve McQueen speelde één van zijn beste rollen als Henri ‘Papillon’ Charrière, een kruimeldief die ten onrechte wegens moord naar de strafkampen van Frans-Guyana werd verbannen en uiteindelijk ontsnapte. Indrukwekkende locaties, een meeslepend verhaal en prima muziek van Jerry Goldsmith.

Om 22.50 op VTM4

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

Meer kijktips? Check humo.be/gids