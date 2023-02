Vanavond op tv: Tips om rijk te worden, Poetins schaduwleger en heerlijke superheldenfilm

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Planet Finance’

Wie de weg naar NPO 2 niet kon vinden, krijgt een herkansing op Canvas: ‘Planet Finance’ is een uiterst genietbare Nederlandse reportagereeks van de VPRO die uit de doeken doet hoe de financiële markten in elkaar zitten. ‘Oorlogen, rampen: dáár verdien je geld mee’: meer hoeft u niet te weten, toch? Geloof ons: over zes weken kan zelfs een kind een aandeel van een obligatie onderscheiden.

Om 20 uur op Canvas

‘Wagner: Putin’s Shadow Army’

De paramilitaire organisatie Wagner Group, een netwerk van huurlingen en misdadigers, speelt een belangrijke rol aan het front in Oekraïne. Deze Franse documentaire werpt een blik achter de schermen.

Om 20.50 uur op Canvas

‘Billy the Kid’

Epische avonturenreeks gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de beroemde outlaw Billy the Kid, waarvan Canvas u vanavond een dubbele aflevering voorschotelt. We volgen Billy McCarty van zijn nederige Ierse roots in een smerig stulpje in New York tot zijn dagen als cowboy en scherpschutter in het Wilde Westen.

Om 21.50 uur op Canvas

‘De Nieuwe Vermeer’

Bijna alle werken van Johannes Vermeer komen in 2023 naar het Rijksmuseum in Amsterdam voor de grootste Vermeer-tentoonstelling ooit. 6 van zijn schilderijen zijn echter verdwenen. In dit tv-programma brengen creatievelingen en professionele kunstenaars uit heel Nederland de verdwenen werken tot leven in diverse vormen, van glas, wol en foto’s tot LEGO-bouwsteentjes.

Om 20.25 uur op NPO 1

‘Ant-Man and the Wasp’

Net zoals de eerste ‘Ant-Man’ is de sequel een heerlijk lichtvoetige superheldenfilm geworden, met dank aan de geinige vertolking van Paul Rudd, die Ant-Man – de superheld die zichzelf minuscuul klein én waanzinnig groot kan maken – meer neerzet als een guitige schelm dan als een droge Avenger. En toch doet deze film, waarin Ant-Man op zoek gaat naar de in de kwantumwereld verdwenen echtgenote van Dr. Pym (Michael Douglas), je ook geregeld huiveren. Aanrader!

Om 20 uur op VTM 2

