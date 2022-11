Vanavond op tv: Tom Waes als buitenwipper, klunzige vampieren en hartverwarmende zwemtalenten

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Those Were the Days’

Als je in België bent opgegroeid, dan weet je wat feesten is. Van overal kijken ze naar dat ene stipje op de kaart met zijn gigantisch aantal cafés, clubs, discotheken en festivals. België had en heeft het àllemaal. En straffe verhalen over de pioniersperiode? Die zijn er op overschot. In Those were the days vraagt Aster Nzeyimana de hoofdrolspelers van toen wat nu precies die beginperiode zo fantastisch maakte.

Nu op VRT MAX

‘Super Surgeons’

‘Topdokters’ op zijn Brits, deze nieuwe driedelige reportagereeks waarin de makers een team van chirurgen van wereldniveau volgen in één van de meest prestigieuze ziekenhuizen ter wereld, The Royal Marsden in Londen.

Om 22.50 op Canvas

‘The Swimmers’

De zusjes Yusra en Sarah Mardini zijn zwemtalenten en dromen van een carrière in de topsport. Helaas groeien ze niet op in het rijke Westen, maar in het door oorlog verscheurde Syrië. Als hun huis en het zwembad vernietigd worden door bommen, ontvluchten de zussen het land. In augustus 2015 drijven ze samen met achttien andere vluchtelingen richting het Griekse eiland Lesbos, wanneer hun bootje begint te zinken. Yusra en Sarah leggen samen met twee anderen de laatste kilometers zwemmend af. Het is een ongelooflijk verhaal dat nu verfilmd werd door de Brits-Egyptische regisseur Sally El-Hosaini.

Nu op Netflix

‘What We Do in the Shadows’

De premisse van ‘What we do in the shadows’ is even simpel als geniaal: in de reeks volgt een tv-ploeg, volgens de beproefde mockumentary formule van illustere voorgangers als ‘The Office’ en ‘Parks and Recreation’, de belevenissen van vier vampiers die samen een gezellig creepy gotisch herenhuis in Staten Island betrekken. De eeuwenoude ondoden bijten, om hun bloeddorst te lessen, af en toe weleens een onschuldige sterveling de nek af, maar het zijn toch vooral onbeholpen en zelfs lichtjes zielige klunzen.

Om 22.10 op BBC2

Beeld BBC/FX Networks

‘Ongeschreven regels’

Ongeschreven regels toont vier korte documentaires van jonge makers die de ongeschreven regels in onze huidige maatschappij bevragen, omkeren of herschrijven. Hoe gedraag je je op verlaten, donkere plekken op straat? Voor wie is een coming-out eigenlijk bedoeld? Waarom schaam ik me voor mijn gehoorapparaat? Waarom durf ik me online niet uit te spreken? Een zoektocht van jong talent naar ongeschreven regels die misschien wel de prullenbak in kunnen.

Om 23.13 op NPO2

