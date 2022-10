Vanavond op tv: Tom Waes goes Bollywood, pathos rond de Notre-Dame en een horrorklassieker

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Reizen Waes: Wereldsteden’

Omdat Tom Waes Tom Waes is (en niet Paul D’Hoore, bijvoorbeeld), heeft hij ook de voorbije zes maanden weer de halve aardbol afgerotst op zoek naar zinderende avonturen. Jazeker: ‘Reizen Waes’ is terug, en focust zich net als in het vorige seizoen op wereldsteden. Eerste halte: de uit zijn voegen barstende mierenhoop formerly known as Bombay.

Om 20.40 op Eén

‘The Omen’

Horrorklassieker van Richard Donner uit 1976, met Gregory Peck als Amerikaans ambassadeur in Londen, die vermoedt dat zijn geadopteerde zoon de antichrist is. Gemaakt in het kielzog van ‘The Exorcist’, maar kan probleemloos op zijn eigen bloederige benen staan. Onvergetelijke muziek van Jerry Goldsmith.

Dinsdag om 00.15 op BBC2

‘God, Jesus, Trump!’

In het eerste seizoen van ‘God, Jesus, Trump!’ vroeg Tijs van den Brink Amerikaanse christenen naar hun redenen om voor Donald Trump te stemmen. In dit drieluik gaat hij na of de getuigen van toen dat opnieuw zouden doen, en waarom.

Om 22.19 op NPO2

‘Notre-Dame: la part du feu’

Terwijl de hele wereld toekeek hoe de Notre-Dame in 2019 in vlammen opging, rukten vijfhonderd brandweermannen uit om het vuur te blussen. Op basis van hun verhalen over die eerste uren na de oproep werd een zesdelige miniserie gemaakt waarin de heldendaden van les pompiers centraal staan. Kan interessant zijn, al moeten we zeggen dat in de trailer het pathos even dichte wolken vormt als de rook rond de iconische torens.

Nu op Netflix

‘De Allerslimste mens ter wereld’

Hou vol, Erik, je kan bijna terug naar woonzorgcentrum De Pelikaan in Deurne-Noord, maar vooraleer de finaleweken beginnen komt er nog één lading reguliere kandidaten langs in de ‘Allerslimste mens’-studio. Blijft Danira Boukhriss Terkessidis op haar troon zitten? Rani De Coninck, Tom Waes, Otto-Jan Ham en Kobe Ilsen proberen deze week nog een plekje in de finaleweken te bemachtigen.

Om 21.00 op Play4

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

Meer kijktips? Check humo.be/gids