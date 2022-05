Vanavond op tv: twee pratende honden, intense boerenliefde en de val van de tijgerkoning

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Men in Black’

Will Smith en Tommy Lee Jones schitteren in deze absurde sci-fi-komedie onder regie van Barry Sonnenfeld. Agent K en Agent J, deel van de ultrageheime overheidsinstantie MIB, moeten enkele slechte buitenaardse wezens opsporen en krijgen hulp van pratende pup Frank, zelf een vermomde alien.

Om 20.30 op VTM 3

Lees ook De biografie van Will Smith geeft voor een keer meer prijs dan de roddelbladen: ‘Ik wou mijn vader met rolstoel en al van de trap duwen’

De Verhulstjes: Afscheid Samson & Gert Beeld SBS

‘De Verhulstjes: Afscheid Samson & Gert’

Over pratende honden gesproken: in deze ‘Verhulstjes’-special krijgen we een blik achter de schermen van de afscheidsshow van Gert, die de Samson-fakkel doorgeeft aan dochter Marie. Verwacht veel traantjes, mede dankzij iedereen in de cast, maar ongetwijfeld ook van de ondertussen grote groep volwassenen die nu toch definitief afscheid moeten nemen van hun helderkind, euh, kinderheld. Lap zeg!

Om 19.55 op Play 4

'God's Own Country' Beeld TMDb

Johnny is een gefrustreerde boerenzoon die overdag de koeien voert en zich ’s avonds te pletter zuipt, Gheorghe is een Roemeense seizoensarbeider die een weekje op het erf komt helpen bij het lammeren. In het begin loopt er wat spanning tussen de twee mannen, maar dat verandert al snel in een ander soort intense verhouding.

Om 23.10 op Canvas

Louis Theroux: Shooting Joe Exotic Beeld BBC / Jack Rampling / Mindhouse

Louis Theroux reist opnieuw naar Oklahoma om te zien wat er sindsdien is gebeurd met ‘Tiger King’ Joe Exotic. De voormalige koning van Netflix staat terecht voor een moordplot en dierenmishandeling en ruilde zijn zoo in voor de federale gevangenis.

Om 23.11 op NPO 3

Lees ook Louis Theroux: ‘Tijdens de pandemie heerste er meer angst in ons gezin dan in een oorlogsgebied’

‘Ik schilder met schilders’

Deze docu belicht het levenswerk en het levensverhaal van de oprichter van De Zwarte Panter: Adriaan Raemdonck. De Antwerpse galerie is de oudste actieve galerie in de Belgische kunstwereld. Onder andere kunstliefhebbers Tom Barman, Jan Decleir en Jan Mulder komen aan bod en confronteren Raemdonck over zijn geschiedenis en de plaats van de galerie in de wijde wereld.

Om 21.55 op Canvas

Meer kijktips? Check humo.be/gids