Vanavond op tv: Urbanus naast Bea Van der Maat en verkeersagressie met Barbara Sarafian

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Koko Flanel’

Nog altijd de tweede meest succesvolle Vlaamse film ooit én ook nog eens een mooi eerbetoon aan Bea Van Der Maat, die vorige week op 62-jarige leeftijd overleed.

Om 20.40 op VRT 1

Lees ook: Bea Van Der Maat (1960-2023): ‘Ik voel mij enorm geprivilegieerd. Een kantoorjob: ik moet er niet aan denken!’

‘Aanrijding in Moscou’

Moscou is de Gentse volkswijk waar Matty (Barbara Sarafian) tegen de vrachtwagen van Johnny (Jurgen Delnaet) rijdt. Een flard dialoog uit de film die al veel zegt over de toon: ‘Wetewa ze zeggen in Italië? Ti amo.' - ‘En wetewa ze zeggen in Ledeberg? Kust m'n kloten.’

Om 22.30 op VTM

'Aanrijding in Moscou' Beeld rv

‘The Lost Flowers of Alice Hart’

Sigourney Weaver heeft op haar 73ste nog eens een grote rol te pakken als een Australische bloementeler die zich na een drama in de familie moet ontfermen over haar 9-jarige kleindochter Alice. Het kind ervaart de troostende kracht van een vers boeket, maar ontdekt dat het leven van haar familie niet altijd over rozen is gelopen.

Nu op Prime Video

‘Zomergasten’ (met Khadija Arib)

De voormalige voorzitter van de Nederlandse Tweede Kamer, die vorig jaar aftrad na een onderzoek na haar vermeende machtsmisbruik, wil het met presentator Theo Maassen hebben over ‘de strijd die een buitenstaander moet voeren om als volwaardig lid van de samenleving gezien en behandeld te worden, over de rol van de outsider en wat er voor nodig is om te aarden op vreemde bodem.’

Om 20.18 op NPO 2

Liever iets anders streamen? Van een absurde sketchshow tot een tienerserie van eigen bodem: dit zijn de beste series van het voorjaar op Netflix en co. Elke avond een berichtje ontvangen met onze kijktips? Download onze app en zet de melding ‘tv, series en film’ aan.

Meer kijktips? Check humo.be/gids

s