Vanavond op tv: van de kemping naar de klas en gluren bij de buren

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Billie’

Amerikaanse journaliste Linda Lupnack begon in 1971 aan de biografie van zangeres Billie Holiday. In 1978 kwam het project echter abrupt ten einde toen de journaliste onverwacht stierf en enkel een hoop tapes en notities achterliet. Bijna veertig jaar later ging de Britse regisseur James Erskine met haar werk aan de slag in deze documentaire, die de carrière van de zangeres overschouwt maar tegelijk nagaat of de donkere kanten van Holiday - haar drugsverslaving en zelfdestructieve neigingen - het leven van de journaliste zelf hebben overgenomen.

Om 22.40 op Canvas

Meneer Vanneste Beeld © VRT

‘Meneer Vanneste’

De VRT zet de voormalige ‘Kemping’-uitbater Tijs Vanneste in om de slechte reputatie van ons Vlaamse onderwijs te redden en hij gaat zelf voor de klas staan. Of het hem lukt? ‘Ik hoop echt dat ik met dit programma mensen zo enthousiast krijg dat ze zeggen: ‘Wettewa? Ik stap in het onderwijs.’’

Om 20.40 op Eén

Lees ook Tijs Vanneste: ‘Ik word woest als ze de zot houden met sociaal zwakkeren of mensen met een beperking’

Cath Luyten bezoekt Belgen in het buitenland voor nieuw seizoen van ‘Buurman, wat doet u nu?' Beeld © VRT

‘Buurman, wat doet u nu?’

In het nieuwste seizoen van het programma bezoekt Cath Luyten vijf (ooit) beroemde landgenoten die permanent in het verre buitenland resideren. Geen zes aflevering dit keer? ‘De VRT is nog aan het beraadslagen of ze de aflevering over basketbalster Emma Meesseman in Rusland wel zal uitzenden’.

Om 21.15 op Eén

'Rogue One: A Star Wars Story' - Jyn Erso (Felicity Jones) Beeld rv

‘Rogue One: A Star Wars Story’

Een ‘Star Wars’-avontuur dat zich afspeelt vlak vóór de gebeurtenissen in de allereerste film, ‘A New Hope’. De duistere, zelfs wanhopige toon is opvallend en best verfrissend, ook al zijn de problemen achter de schermen, met uitgebreide reshoots, wel merkbaar in het eindresultaat.

Om 20.35 op VTM 3

Lees ook Humo rangschikt alle ‘Star Wars’-films: dit is onze intergalactische top 12

'Split' - James McAvoy Beeld rv

‘Split’

Na een resem flops maakte M. Night Shyamalan een comeback met deze amusante thriller, met James McAvoy als schizofreen met een stuk of twintig persoonlijkheden die enkele tienermeisjes ontvoert. Speelse hommage aan ‘Psycho’, die vooral profiteert van een uitzinnige prestatie van McAvoy.

Om 23.00 op VTM 3

‘Ryan is zwanger’

Ryan is een non-binair transpersoon en wil zwanger worden van David, maar de weg naar een kind samen ligt vol moeilijkheden. Deze Nederlandse reportage volgt de twee op hun hobbelige pad naar het ouderschap.

Om 21.00 op NPO 3

Meer kijktips? Check humo.be/gids