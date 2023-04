Vanavond op tv: vechters in veelkleurige spandex, een episch wielerduel en oude ‘Glee’-koeien uit de sloot

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always’

De blockbuster ‘Power Rangers’ uit 2017 moest het begin van een zesdelige filmfranchise worden, met de Power Rangers uit de ninetiesreeks als moderne superhelden à la Iron Man. Helaas werd de film een flop. Netflix pakt het met de special ‘Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always’ anders aan en keert terug naar de roots. Dat betekent: een knullige look, slechte special effects en véél acteurs in felgekleurde onesies. Het verhaal gaat, als vanouds, over de Power Rangers die hun aartsrivaal Rita Repulsa moeten verslaan. Originele castleden David Yost en Walter E. Jones keren voor de gelegenheid terug, want: ‘Once a ranger, always a ranger!’

Op Netflix

Lees ook: Onze recensie:‘Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always’ is onwaarschijnlijk gedateerd, maar het blijft nostalgisch vermaak ★★★☆☆

‘Wielrennen: Luik-Bastenaken-Luik’

Toet toet, boing boing, Remco en Pogi, Pogi en Remco, alles kapot! De ene teisterde Vlaamse kasseien en Valkenburgse bergen tot Wout en klein Thieuke met hun tong tegen het asfalt plakten en de andere komt fris als een lentedag van zijn Spaanse berg af. Is het weer prijs voor de kolos van Klanec, maakt de kannibaal van Schepdaal het voorjaar goed voor zijn wielervader Patrick Lefevere of is er toch nog een mirakelman die meer te zien krijgt dan de rug van de twee favorieten? Veel vragen, één zekerheid: het wordt goed op La Redoute.

Om 13.30 op Eén

‘The Price of Glee’

Naya Rivera, Mark Salling, en Cory Monteith, problematische/tragische castleden van Glee. Beeld TLC

‘Glee’ was ooit één van de populairste reeksen ter wereld, maar op en naast de set was er evenveel drama als in de serie. Het driedelige ‘The Price of Glee’ overloopt alle ruzies en strubbelingen, en het tragische einde van enkele castleden.

Om 21.00 op TLC

‘Shutter Island’

Leonardo DiCaprio onderzoekt de ontsnapping van een moordenares uit een psychiatrische instelling op Shutter Island, maar lijkt al snel zélf zijn greep op de realiteit te verliezen. Wie te geloven in deze psychologische thriller van vakman Martin Scorsese over trauma, psychosen, ontkenning en lobotomie?

Om 20.30 op VTM3

Lees ook: Wederom laat Martin Scorsese zien dat hij, beter dan wie ook, het vocabulaire van de cinema beheerst. ★★★½☆

‘Born on the Fourth of July’

Vietnamveteraan Oliver Stone verfilmde na het succes van anti-oorlogsfilm ‘Platoon’ het verhaal van Ron Kovic, een patriottische jongeman die in Vietnam zijn idealen én het gevoel in zijn benen verloor. Tom Cruise schittert als Kovic, John Williams voorziet de melancholische soundtrack.

Om 20.35 op VTM4