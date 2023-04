Vanavond op tv: Vlaamse fictie in de Diamantwijk, chillen met The Dude en hijsen in ‘Drunk’

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Rough Diamonds’

Noah Wolfson (Kevin Janssens) keert na de dood van zijn broer terug naar zijn Joods Orthodoxe familie, een machtige clan diamanthandelaars in Antwerpen. Wegens ongure zakenpraktijken zit het familiebedrijf in slechte papieren en op de radar van het gerecht. Noah wil koste wat het kost de familie-eer redden, ondanks oplopende spanningen in de gemeenschap. Marie Vinck speelt Janssens’ love interest, later komt de reeks op Eén.

Vanaf vandaag op Netflix

‘Follow Me’

Deze vierdelige docuserie werpt een blik achter de perfect gecureerde façade van acht Belgische content creators te kijken om te laten zien dat het toch vooral hard werk is. Onder andere Tiktokker van het eerste uur Stien Edlund, hiphop-producer Chuki Beats en ASMR-stem Nanou getuigen over de plus- en minpunten van een online bestaan. Blijkt dat influencer zijn toch een job is als een ander.

Vanaf vandaag op Streamz

‘Drunk’

Vier vrienden die lesgeven op dezelfde middelbare school testen een theorie uit die stelt dat een constant alcoholpromille van 0,5 het leven instant beter maakt. Mads Mikkelsen is grandioos als de functionerende alcoholist die steeds dieper wegzakt in zijn roes.

Om 21.30 op Canvas

‘Seven Years in Tibet’

Groots avonturendrama van de Franse regisseur Jean-Jacques Annaud (‘The Name of the Rose’) naar de memoires van Heinrich Harrer. Brad Pitt speelt de Duitser die tijdens WO II niet aan het front zat, maar in Tibet bij de jonge dalai lama. Geen zorgen: er werd niet op tongen gezogen tijdens het maken van deze film.

Om 22.50 op Eén

‘The Big Lebowski’

Cultfilm van de gebroeders Joel en Ethan Coen, met Jeff Bridges in badjas en slippers als slackericoon The Dude. De plot is bijzaak: de bizarre personages, hilarische dialogen en heldhaftige bowlingwedstrijden staan centraal. Dateert van 1998, en dus is ‘The Big Lebowski’ al een kwarteeuw cool. The Dude abides, man!

Om 20.35 op VTM4