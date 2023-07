Vanavond op tv: Vlaamse marginaliteit, het Nederlandse tintje aan ‘Oppenheimer’ en een Oscarwinnende vertolking

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’

Was u ook zo onder de indruk van het magnifieke ‘The Banshees of Inisherin’ van Martin McDonagh? Kijk dan zeker eens naar zijn wondermooie vorige film, waarin de cineast met eindeloos veel mededogen peilt naar de angsten en de frustraties van de kleine, witte Amerikaan. Lees hier onze ★★★★☆-recensie van deze Oscarwinnende prent: ‘Instant classic!’

Om 21.35 op Canvas

‘De Helaasheid der Dingen’

In zijn rauwe doch zielsaangrijpende verfilming van het boek van Dimitri Verhulst trekt Felix Van Groeningen u binnen in de bezopen wereld van de familie Strobbe. In de onvergetelijkste scène wagen Celle, Petrol, Breejen en Koen Strobbe zich aan de Ronde van Frankrijk voor zuiplappen: probeer dát vooral thuis niet. Lees hier onze ★★★★☆-recensie: ‘Meesterlijke verfilming’.

Om 22.15 op VTM

The Pyrenees with Michael Portillo Beeld © VRT

‘The Pyrenees’

Slot van de reeks waarin Britse tv-maker en voormalig conservatief politicus Michael Portillo (bekend van ‘Great British Railway Journeys’ en ‘Great Continental Railway Journeys’) voor één keer niet de trein neemt, maar te voet door de bergketen tussen Spanje en Frankrijk trekt. Als emotionele apotheose bewandelt Portillo in de Catalaanse Pyreneeën de weg naar vrijheid die zijn vader heeft afgelegd als politiek vluchteling.

Om 23.40 op VRT1

Lees ook: Steil bergaf met Michael Portillo in de Pyreneeën: ‘Ik ben niet sterk in het stilstaan bij mijn sterfelijkheid’

‘Zomergasten' met Hoyte van Hoytema

Theo Maassen krijgt in ‘Zomergasten’ een persoonlijke held over de vloer: Hoyte van Hoytema, de Nederlandse director of photography die bij alle films van Christopher Nolan achter de camera stond, ‘Oppenheimer’ incluis.

Om 20.20 op NPO 2

‘Gangs of New York’

‘Gangs of New York’, een in de negentiende eeuw gesitueerd historisch epos over bendeoorlogen in New York, moest Martin Scorseses chef d’oeuvre worden, maar werd uiteindelijk (mede door strubbelingen met ene Harvey Weinstein) een erg gehavende en onevenwichtge film. Toch had Onze Man nog ★★★★☆ veil voor ‘Gangs of New York’, ook door de loodzware vertolking van de in hilarische circuskleren gestoken Daniel Day-Lewis.

Om 20.25 op VTM3

