Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

De MIA’s 2020-2021

Een unicum in de Vlaamse muziekgeschiedenis, want door corona krijgen de MIA’s voor het eerst een dubbele editie. Danira Boukhriss Terkessidis presenteert de Music Industry Awards, en er zullen in totaal 19 awards uitgereikt worden. Onze voorspellingen: grote favoriet Angèle en opkomend talent Camille maken grote kans om in de prijzen te vallen.

Vanaf 20.20 op Eén

Terwijl buiten de granaten inslaan en een onzichtbare sluipschutter schiet op alles wat beweegt, probeert een Syrische familie er in een gebarricadeerde flat de moed in te houden. Een pakkend, door de Belg Philippe Van Leeuw geregisseerd oorlogsdrama dat zich evengoed in Marioepol had kunnen afspelen.

Om 22.40 op Canvas

'Insyriated' Beeld © VRT

Een gesjeesde reporter die een symbiose aangaat met een afzichtelijk buitenaards wezen dat zijn tanden graag in een stuk mensenvlees zet: neen, we hebben het níét over de doorsnee Knackjournalist, maar over Eddie Brock (Tom Hardy), de grappige hoofdfiguur van de vermakelijke Marvelfilm ‘Venom’.

Om 20.35 op VTM 2

Tom Hardy als Eddie Brock in 'Venom'. Beeld Sony

‘Trigger point’

Nieuwe reeks, niet te verwarren met de teleurstellende film uit 2021, waar twee explosievenexperten (gespeeld door Vicky McClure en Adrian Lester) worden opgeroepen om te assisteren bij een politieoperatie waarbij een mogelijke bommenfabriek wordt onderzocht.

Om 20.40 op Canvas

'Trigger Point' Beeld VRT

Nadat hij eerder losging in ‘Pitch Black’ en ‘The Chronicles of Riddick’, trekt Richard B. Riddick, de door Vin Diesel vertolkte intergalactische rebel met de oneindig coole lasbril, in ‘Riddick’ op een kokendhete planeet ten strijde tegen een groep boosaardige premiejagers én een zwerm gevleugelde monsters. Fun!

Meer kijktips? Check humo.be/gids