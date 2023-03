Vanavond op tv: Vlaamse sciencefiction, Bruce Willis op jacht en Gilles De Coster in Amerika

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Arcadia’

Niet elke fictiereeks op zondagavond die in het persbericht prestigieus werd genoemd, was dat achteraf ook, maar ‘Arcadia’ is toch een heel ander beestje dan het gemiddelde rechtbank- of kostuumdrama. Peperdure sciencefiction is het, waarmee de VRT en KRO-NCRV de Nederlanden hun eigen ‘The Handmaid’s Tale' willen schenken. Net als die reeks speelt ‘Arcadia’ zich af in een totalitaire maatschappij, waarin iedere burger een score krijgt. Hoofdrollen zijn onder meer voor Gene Bervoets en Lynn Van Royen.

Om 20.40 op Eén

‘De mol’

Houdt dan weer niet op met prestigieus zijn op zondagavond: ‘De mol’. U weet dat de ploeg dit jaar naar de Verenigde Staten trok, u weet dat er kandidaten bij zijn die Comfort en Lancelot heten, u weet dat Gilles De Coster ‘beste vrienden’ gaat zeggen en u weet dat het aan het koffie-apparaat weer wekenlang over pasvragen en mollenstreken zal gaan. The most wonderful time of the year voor speurneuzen en amateurpsychologen.

Om 20.00 op Play4

Wie de laatste relevante film van Bruce Willis kan noemen, krijgt vier pasvragen en vijfduizend euro uit de groepspot, maar dat er op ‘s mans palmares een paar prachtige prenten staan, lijdt geen twijfel. In deze trekt meneer Willis erop uit om samen met Samuel L. Jackson Jeremy Irons te pakken.

Om 19.10 op VTM 2

‘Putin and the Presidents’

Op Vladimir Poetins palmares staat weinig prachtigs en de man gaat toch al bijna 25 jaar mee als leider van Rusland. In die periode passeerden er in de Verenigde Staten vijf presidenten, die allemaal fouten of verkeerde inschattingen hebben gemaakt als het over Poetin ging. De Amerikaanse journalist Michael Kirk, belicht in ‘Putin and the Presidents’ de verstandhouding tussen de machtige mannen en gaat via interviews met onder meer veiligheidsadviseur John Bolton en auteur Timothy Snyder na of en hoe het anders had kunnen lopen.

Om 20.50 op Canvas

‘Brief Encounter’

De verstandhouding tussen Trevor Howard en Celia Johnson is prima in deze klassieker van David Lean uit 1945, maar helaas zijn ze beiden getrouwd met een ander. Hun ontmoetingen in een station zinderen van de spanning, gevat in de prachtige dialogen van Noël Coward.

Om 15.05 op BBC 2

