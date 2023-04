Vanavond op tv: Vlaanderens mooiste, Spielbergs kapotte haai en de dood van een journalist

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

De Ronde van Vlaanderen

Wielrennen is zoals vrijen, politiek of het gras afrijden: het is mooi om erover te praten, maar belangrijker is dat het wordt gedáán, liefst door mannen en vrouwen die van wanten weten. Mannen als Wout en vrouwen als Lotte, aangevuurd door spreekstalmeesters als José en Karl. Na 260 kilometers jakkeren door zwanger heuvelland en brakke kasseien komt er iemand als eerste over de streep. Pas dan kan er weer gepraat worden, pas dan is de lente echt begonnen.

Vanaf 13.30 op Eén (heren) en vanaf 15.30 op Canvas (dames)

‘The Dissident’

Bryan Fogel schetst een portret van Jamal Khashoggi, de Saudi-Arabische journalist die in opdracht van kroonprins Mohammed bin Salman werd vermoord op het Arabische consulaat in Istanbul. Daarvoor kon hij het dossier inkijken dat de Turkse overheid over de zaak bijhield en sprak hij met Khashoggi’s verloofde.

Om 20.00 op Canvas

‘The Handmaid’s Tale’

Schrijfster Margaret Atwood vertelt deze week in Humo dat ze regelmatig telefoon krijgt uit Jeruzalem van vrouwen die haar smeken om hen te helpen met hun protest tegen de geplande justitiehervorming van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Ze dragen daarbij de rode jurken en witte kappen uit Atwoods bekendste boek ‘The Handmaid’s Tale’. Het is maar één van de vele redenen waarom de reeks ook in zijn vijfde seizoen, nu ook te zien op Canvas, relevant blijft.

Om 22.00 op Canvas

'Jaws' Beeld GLOBE PHOTOS

‘Jaws’

Eén uur en eenentwintig minuten, zolang duurt het voor je in ‘Jaws’ de haai ziet. De verklaring heeft minder te maken met Spielbergs genialiteit dan met logistiek: de mechaniek van de beschikbare nephaai raakte stuk door het zoute water. Toch kun je er niet omheen dat het geknutselde beest de rest van de cast, met namen als Richard Dreyfuss, Roy Scheider en Robert Shaw, los van het scherm speelt.

Om 20.35 op VTM 4

‘Lethal Weapon’

Lang geleden, lieve kinderen, speelde Mel Gibson nog gekken in films en deed hij weer normaal als de lichten uitgingen - nu is het omgekeerd. Een knap relikwie uit die goede oude tijd is de originele ‘Lethal Weapon’, donkerder en harder dan zijn sequels. Regisseur Richard Donner was niet de eerste keuze, dat was namelijk Leonard ‘Dr. Spock’ Nimoy.

Om 20.25 op Play6

