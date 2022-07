Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Bulletproof’

Een documentaire van Todd Chandler, docent aan de filmafdeling van het Brooklyn College in New York, over het wapengeweld in Amerika. In het land, dat meer vuurwapens dan inwoners telt, vielen dit jaar al meer dan 250 doden en 1.000 gewonden bij mass shootings.

‘The Informer’

Zweterige thriller waarin een ex-gevangene (Joel Kinnaman) zichzelf opzettelijk in de nor laat draaien om daar de drugsmaffia te infiltreren, aangestuurd door FBI-agente Rosamund Pike. Tattoos om nachtmerries van te krijgen, hard-boiled dialogen en grimmige karakterkoppen: een amusante cocktail.

Om 20.35 op VTM 3

‘Kamp Waes’

Herhaling van het programma waarin Tom Waes vijftien geselecteerde kandidaten voorlegt aan de Belgische Special Forces. Hoeveel van hen overleven de eerste tests en en wie druipt eerder met de staart tussen de benen af? Kandidaten Zeger en Xander waren van de (slacht)partij: ‘Toen ik te horen kreeg dat ik bij de laatste vijftien zat, voelde dat aan als een winnend loterijticket in handen krijgen’

Om 22.00 op Eén

‘Dolly: the sheep that changed the world’

In juli 1996 maakten wetenschappers bekend dat ze op een kleine Schotse boerderij een schaap hadden gekloond, dat de naam Dolly kreeg. Hoe is dat precies gelukt en wat is de erfenis van hun doorbraak?

Om 22.15 op Canvas

De achtdelige reeks volgt de levering van een container gevuld met jalopeño’s en cocaïne. De verkopers: de gebroeders Leyra, drugsbazen in Monterrey, Mexico. De koper: de stokoude Don Minu, die zijn machtspositie als godfather van Calabrië wil verzekeren. De tussenpersoon: het gezin Lynwood uit New Orleans, met Edward (Gabriel Byrne uit ‘The Usual Suspects’) als pater familias. Hun drijfveer: hebzucht.

Om 23.05 op Canvas

