Vanavond op tv: wenen met James Cooke, praten met dode mensen en Kid Cudi’s animatieserie

‘Extreme Makeover Vlaanderen’

Move! That! Bus! Als die hysterische schreeuw u iets zegt, dan bent u het doelpubliek voor James Cookes nieuwste tv-worp. In de allereerste Vlaamse versie van ‘Extreme Makeover’ geeft hij families die altijd klaarstaan voor een ander zélf een nieuwe start. Samen met vrienden, familie en buren wordt hun huis onder handen genomen, tot het een onherkenbaar pareltje is geworden. Pak de tissues er al maar bij.

Om 20.15 uur op Play4

Beeld Photo News

‘Neruda’

Een biografie van de Chileense regisseur Pablo Larrain over zijn landgenoot, de dichter Pablo Neruda. De film concentreert zich op het jaar 1948, toen Neruda, op dat moment senator voor de Communistische Partij, op de vlucht moest voor het autoritaire bewind van president Videla. Larrain kiest voor een poëtische, onconventionele aanpak die best wel wat vraagt van het publiek, maar er een hypnotiserende, knap gestileerde en intelligente filmervaring voor teruggeeft.

Om 23 uur op Canvas

‘Goed geplant’

Na darten, Lego bouwen en pottenbakken stort VTM zich op een andere hobby die sinds corona een massale heropleving kende: tuinieren. Tuinontwerpers Eef Coolen en Niel Sannen nemen het tegen mekaar op en ontwerpen voor acht verschillende tuineigenaars de tuin van hun dromen. Het winnende ontwerp wordt ook omgezet in realiteit, met gratis handenarbeid van de verliezer. Win-win, of hoe zeggen ze dat?

Om 18.20 uur op VTM

Beeld COURTESY OF NETFLIX

‘Entergalactic’

Scott Mescudi aka Kid Cudi brak in 2008 door als rapper op Kanye Wests label en won twee Grammy’s voor zijn invloedrijke hiphopplaten. Nu lanceert hij zijn eerste eigen Netflixreeks: ‘Entergalactic’, een animatieserie voor volwassenen over Jabari (Cudi), een opkomende artiest in New York wiens leven door een nieuw buurmeisje op zijn kop wordt gezet. De rapper rekent op zijn inmiddels goed gevulde adresboekje voor het stemmenwerk: Timothée Chalamet, Jaden Smith, Vanessa Hudgens, Ty Dolla $ign en ‘Home Alone’-ster Macaulay Culkin.

Nu op Netflix

‘The Sixth Sense’

M. Night Shyamalan werd vanuit het niets de meest gehypete regisseur in jaren dankzij deze onverwachte hit. Een tienjarig jongetje (Haley Joel Osment) ziet dode mensen en komt terecht bij therapeut Bruce Willis. Een bovennatuurlijke thriller die ook perfect functioneert als ontroerend drama over het accepteren van de dood.

Om 23.10 uur op VTM 2

