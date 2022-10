Vanavond op tv: West-Vlaamse cowboys, een ménage à quatre en het bedrijf dat de beurswereld op zijn kop zette

‘Conversations with friends’

Goed nieuws voor wie graag met plechtige blik verklaart dat ‘het boek toch beter was’: Canvas zendt na ‘Normal People’ ook ‘Conversations with Friends’ uit, de verfilming van Sally Rooneys debuutroman over twee studentes, Frances en Bobbi, die in een ménage à quatre betrokken raken met een ouder getrouwd koppel. Daarbij herken je het gezicht van Jemma Kirke, bekend van ‘Girls’ en ‘Sex education’: ‘Ik krijg van vrienden die op trouwen staan weleens de vraag of ze geen grote fout maken. Misschien (lacht).’

Om 22.05 op Canvas

Baz Luhrmann verfilmt de literaire klassieker van F. Scott Fitzgerald en doet dat in ware Baz Luhrmann-stijl: met een hyperkinetische montage, de volumeknop op 11 en de subtiliteit van een kettingzaag in je schedel. Maar wie heeft nood aan subtiliteit wanneer je zoveel plezier beleeft?

Om 19.55 op Play 6

Beeld VRT

‘Chantal’

Wie sinds het einde van ‘Eigen kweek’ met afkickverschijnselen kampte, beleeft hoogdagen: Eén heeft rond Chantal Vantomme, het bijdehante personage van Maaike Cafmeyer, een spin-off gemaakt. Chantal heeft Wijtschate en de familie Welvaert intussen vaarwel gezegd. Ze werkt nog altijd bij de politie, maar nu in een nóg verdere uithoek van West-Vlaanderen. Het fictieve Loveringem ligt zelfs zo ver westelijk dat het naadloos overloopt in de Far West, compleet met stetsons, puntige laarzen in slangenleer en swingende linedancesessies.

Om 21.00 op Één

‘The Ipcres File’

De eerste en beste aflevering in de Harry Palmer-serie, met Michael Caine als de bebrilde MI6-agent die één van de symbolen van het swingin’ Londen van de sixties werd. De plot is onzin – iets over wetenschappers die ontvoerd en gebrainwasht worden – maar de stijl is de belichaming van cool.

Om 15.05 op BBC2

‘Eat the Rich: The Gamestop Saga’

De Amerikaanse winkelketen GameStop, verkoper van games, elektronica en merchandise, leek door de lockdowns tijdens de coronapandemie helemaal ten dode opgeschreven. Maar anderhalf jaar geleden, in januari 2021, begon de aandelenkoers van het bedrijf plots razendsnel te stijgen. Enkele clevere jongens en meisjes die met elkaar in contact stonden via de chatgroep Wallstreetbets hadden gezien dat grote beursspelers zwaar geld hadden ingezet tegen GameStop. Wat volgde, was een 21ste-eeuwse versie van David versus Goliath, die in de driedelige docuserie ‘Eat the Rich’ met de hulp van enkele hoofdrolspelers gereconstrueerd wordt.

Nu op Netflix