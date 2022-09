Vanavond op tv: Wim Willaert, kinderspelletjes en nog één keer terug naar de toekomst

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Een nacht in het museum’

De VRT zet alle zeilen bij om de heropening van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen te vieren. Zo trekt Thomas Vanderveken met Wim Willaert, Sarah Vandeursen en Jaouad Alloul naar de verfraaide cultuurtempel om er te mijmeren bij Rubens en Ensor. Dat kon alleen maar ‘s nachts, omdat er overdag koortsachtig gewerkt werd.

Om 21.20 op Canvas

‘Francis Alÿs: Spel zonder grenzen’

De invloedrijke Belgische kunstenaar Francis Alÿs onderzoekt al twintig jaar kinderspelletjes en vormde op de Biënnale van Venetië het Belgische paviljoen om tot een ‘universele speelplaats’, waar films van spelend grut contrasteren met de soms gruwelijke omstandigheden staan waarin het opgroeit.

Om 22.55 op Canvas

‘Ooit vrij’

In België komt 99 procent van de gedetineerden ooit weer op vrije voeten. Aan die statistiek is niets veranderd en blijft ‘Ooit vrij’ van Tess Uytterhoeven ook in zijn derde seizoen relevant. In deze nieuwe afleveringen leren we de gedetineerden kennen via hun gesprekken met de directie en de psychosociale dienst, in vijf zeer uiteenlopende gevangenissen.

Om 22.15 op Play4

‘Back to the Future III’

De ‘Back to the Future’-trilogie eindigt in schoonheid met een uitgebreide hommage aan het westerngenre (dat zalmroze hemdje!), het gedroomde afscheid voor twee van de aaibaarste personages uit de filmgeschiedenis: Marty McFly en Doc Brown. Het ga jullie goed, jongens!

Om 20.35 op VTM 3

‘I Used to be Famous’

Een voormalig tieneridool werkt vruchteloos aan een comeback, tot hij per toeval een getalenteerde jonge autistische drummer leert kennen. De twee beginnen samen muziek te maken, worden vrienden en krijgen succes. Wereldschokkend lijkt het niet, maar de trailer en de regisseur beloven een Brits muzikaal drama in de stijl van ‘The Full Monty’ en ‘The Commitments’.

Op Netflix

