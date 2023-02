Vanavond op tv: Wippen in de tipi, horror in de hotelkamer en de bedrieger in Leonardo DiCaprio

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Brokeback Mountain’

Pittoresk drama over de verboden liefde tussen twee cowboys (Heath Ledger en Jake Gyllenhaal) in het Wyoming van 1963. Bij de release goed voor veel controverse, maar ook voor drie Oscars. De beelden zijn soms adembenemend mooi en Ang Lee regisseert het verhaal met veel respect.

Om 21.25 op Canvas

‘1408'

Bewerking van een kortverhaal van Stephen King, waarin John Cusack zijn intrek neemt in een zogezegd ‘vervloekte’ hotelkamer om te bewijzen dat er niets aan de hand is. Spoiler: er is van alles aan de hand. Indrukwekkend hoe Cusack de film grotendeels alleen draagt, en de plotwendingen zijn best gedurfd.

Om 22.30 op Play6

‘Ecuador: de nieuwe cokesluis’

Documentaire over de drugsoorlog in Guayaquil, de grootste stad van Ecuador, die drie doden per dag eist. Ecuador is een belangrijke hub voor cocaïne en de kartels proberen er met alle middelen hun invloed te vergroten.

Om 20.10 op Canvas

‘Bad boys for life’

Eerste Hollywood-productie van Adil El Arbi en Billal Fallah. Die brengen ze met een onmiskenbare virtuoziteit tot een denderend einde, maar volgens Onze Man geen aanrader voor wie níet van de Michael Bay-behandeling houdt, of voor wie géén fan is van de komisch bedoelde ‘We’re too old for this shit!’-chemistry tussen Lowrey en Burnett.

‘Baby Driver’

Ansel Elgort speelt een getaway driver voor bankovervallers die nog één laatste klus willen doen voor ze stoppen met het criminele leven. Klinkt als een cliché, maar Edgar Wright regisseert alles met een zelden geziene schwung, alsof hij een musical maakt waarin de gierende banden het orkest vervangen.

Om 22.45 op VTM

‘Catch Me if You Can’

Steven Spielberg verfilmt het verhaal van Frank Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio), een jonge bedrieger die zich tegen zijn 20ste al had uitgegeven voor een piloot, kinderarts en advocaat. Luchtig en vermakelijk, met DiCaprio in een zeldzame niet-getormenteerde bui. Tom Hanks vertelt de beste knock-knock-grap ooit.

Om 20.35 op VTM3

