Vanavond op tv: Zeeziek met Ella Leyers, de ziel van Sammy Mahdi en nóg meer Viktor Verhulst

‘Het huis’

Eric Goens kondigde in juni al dat hij Sammy Mahdi in zijn Brabantse villa had gekregen. Het programma kennende is de kans groter dat de voorzitter van de christendemocraten over zijn kindertijd, dromen en emotionele kwellingen zal praten dan over rentmeesterschap, personalisme, de memoires van Wilfried Martens en de begroting.

Om 20.40 op Eén

‘The Last of Us’

Een van de meest bejubelde games van de laatste jaren omvormen tot een tv-reeks: ga er maar aan staan. Producent HBO liet scenarist Craig Mazin (‘Chernobyl’) los op de zombiethriller en stelde een gereputeerde cast samen met onder anderen ‘Game of Thrones’-acteurs Pedro Pascal en Bella Ramsey. De eerste lovende recensies zijn intussen binnen.

Nu te zien op Streamz

‘The Lost World: Jurassic Park'

De enige ‘Jurassic Park’-sequel die Steven Spielberg zelf regisseerde kan de magie van het origineel niet evenaren, maar bevat wel een aantal enorm knappe scènes. Die waarin een trailer over de rand van een klif bengelt, is een parel. Jeff Goldblum is zijn eigen zelve in de hoofdrol.

Om 20.35 op VTM 2

‘Planet Finance’

Telkens als je vaststelt dat de inflatie nu toch echt wel over de plinten klotst en overweegt om je maandloon samen met je illusies in een oude sok onder je bed te bewaren, kom je wel een YouTube-advertentie die je belooft om snel rijk te worden. Om inzicht te krijgen in die ondoorzichtige wereld ging de Nederlandse publieke omroep ging praten met traders, shortsellers en andere zelfverklaarde goeroes van het grote geld.

Om 22.19 op NPO 2

‘Een echte job’

Tweede seizoen van het programma dat BV’s opleidt tot verplegers. Deze keer zijn het An Lemmens, Dominique Persoone, Julie Vermeire, Andy Peelman en Sarah Mouhamou die een witte schort aantrekken en spuitjes mogen zetten. Wat onbewust impliceert dat chocolatier, Ketnet-wrapper en acteur in ‘De buurtpolitie’ geen echte jobs zouden zijn.

Om 20.35 op VTM

‘Play Café’

Heeft Vlaanderen een showbizzprogramma nodig als HLN.be al bestaat? Heeft Vlaanderen nog meer Viktor Verhulst nodig als ‘De Verhulstjes’ al bestaan? Heeft Vlaanderen een showbizzprogramma van Viktor Verhulst nodig, vlak voor zijn vader aan ‘De tafel van vier’ gaat zitten? Vragen waarop Viktor zelf een antwoord mag geven.

Om 19.40 op Play4

‘Over de oceaan’

Waar vader en zoon Verhulst zijn, is James Cooke nooit ver weg. De musicalmagnaat duikt na ‘De tafel van vier’ op in ‘Over de oceaan’. Ook Ella Leyers, Gert Verheyen, Annelien Coorevits, Jonas Geirnaert en Elodie Ouedraogo gingen mee onder zeil voor de tweede jaargang van het programma.

Om 21.00 op Play4

