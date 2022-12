Vanavond op tv: Zeeziek met Ella Leyers, vuurwéééérk in ‘Het huis’ en rituele zelfmoorden in de Orde van de Zonnetempel

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Over de oceaan’

Zes bekende Vlamingen die acht afleveringen lang per zeiljacht de grote plas oversteken: ons klonk het niet meteen als muziek in de oren, maar in de praktijk bleek ‘Over de oceaan’ vorig jaar een meer dan bekijkenswaardig, soms zelfs domweg ontroerend programmaatje. Drie hoezeetjes dus voor het nieuwe seizoen, dat op tweede kerstdag het ruime sop kiest op Streamz, en in januari ook op Play4 zal aanmeren. Ook Élodie Ouédraogo gaat de boot in: ‘Met dank aan de bikinifoto’s van Ella Leyers.’

Nu op Streamz

‘Men in black’

Will Smith gaat werken voor de ultrageheime overheidsdienst MIB, waar hij samen met Tommy Lee Jones gecamoufleerde aliens – een pratende hond! – in onze samenleving in de gaten houdt. VTM 4 vertoont de volledige trilogie: de eerste zet de lichtabsurde toon, de tweede valt tegen, de derde maakt veel goed.

Om 23.00 op VTM 4

‘Het huis: CAMILLE’

Wat deed ú toen u 21 was? Wij vermoeden dat het antwoord dichter aanleunt bij ‘marginaal zat thuiskomen na een avond vol twijfelachtige beslissingen’ dan ‘je al uitvoerige carrière en levenstraject bespreken voor zo’n 1 miljoen Vlamingen.’ Met haar 21 lentes is Camille Dhont - maar roep gerust CAMILLE - de jongste gast in ‘Het huis’ tot nu toe, maar dat hield haar niet tegen om Eric Goens ‘erg te charmeren’. ‘Ze blijkt veel meer te zijn dan dat vrolijke zangeresje dat iedereen denkt te kennen’, aldus de gastheer.

Om 20.45 op Eén

‘De Tijdloze’

Wegens instemmend gemompel op alle banken mag Michèle ‘ma belle’ Cuvelier ook deze fleecejesperiode weer ‘De tijdloze’ voorzitten, een als een knetterende pelletkachel zo behaaglijke talkshow over het gelijknamige Studio Brussel-programma. In tegenstelling tot de locatie (Leuven is ingeruild voor Kortrijk) blijft het personeelsbestand ongewijzigd: Lara Chedraoui levert reportages, Lennert Coorevits musiceert, Bent Van Looy doceert. Van Looy over zijn ideale Tijdloze: ‘‘How You Remind Me’ van Nickelback moet onmiddellijk uit die lijst verdwijnen.’

Om 20.30 op Canvas

‘Treason’

Afgaand op de trailer, die tjokvol achtervolgingen, ontvoeringen en gesprekken tussen allerlei schimmige figuren zit, is de Britse miniserie ‘Treason’ het soort reeks dat je van bij het begin bij je nekvel grijpt en pas een handvol afleveringen later weer loslaat. De kans lijkt dus groot dat de reeks - geschreven door de scenarist van Steven Spielbergs spionagedrama ‘Bridge of Spies’ - het succes van ‘Bodyguard’ uit 2018 kan evenaren.

Nu op Netflix

‘Those were the days’

Onlangs verschenen op VRTMax, in de week tussen kerst en nieuw ook elke avond op Canvas: de fijne reportagereeks waarin Aster Nzeyimana de strafste verhalen over enkele van de meest beruchte discotheken uit de Belgische muziekgeschiedenis oprakelt.

Om 20.10 op Canvas

‘The sect’

Halverwege de jaren 1980 richtten de Fransman Joseph Di Mambro en de Zwitserse Belg Luc Jouret samen de Orde van de Zonnetempel op, een instelling die zich zogezegd richtte op liefhebbers van occulte wetenschappen maar in werkelijkheid een sekte was. Jarenlang trok het duo goedgelovigen uit alle hoeken van Europa aan, van wie ze volledige gehoorzaamheid en een stevige financiële input eisten. In ruil kregen de leden het eeuwige leven, want de ware gelovigen zouden na een rituele zelfmoord opnieuw geboren worden op de ster Sirius. Toen in 1994 een van vertrouwelingen van de leiders zijn twijfels over de Orde begon te uiten, beval Di Mambro dat de man, zijn vrouw én zijn kind vermoord moesten worden. Daarna begon de rituele moord - met instemming van de betrokkenen - op 22 andere leden, die werden doodgeschoten of verstikt met een plastic zak. De vierdelige Zwitserse reeks ‘The Sect’ reconstrueert de op- en ondergang van de Orde en volgt ook de lange gevecht om de verantwoordelijken voor het bloedbad voor de rechter te brengen.

Om 23.30 op Canvas

