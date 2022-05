Vanavond op tv: Zelenski in een glansrol, Beckham blikt terug en Dustin Hoffman begint een affaire

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Servant of the People’

Geschiedenisleraar Vasily Petrovych Goloborodko leidt een onopvallend bestaan, tot hij tijdens een les van leer trekt tegen de corruptie in zijn land en een filmpje van zijn tirade viraal gaat. Zijn studenten schrijven hem stiekem in voor de presidentsverkiezingen, Goloborodko wordt uit het niets verkozen en hij mag de corruptie zelf aanpakken. Zo begint ‘Servant of the People’, een satirische reeks uit Oekraïne die daar liep van 2015 tot 2018, en die de politieke carrière van hoofdrolspeler Volodimir Zelenski lanceerde. Het is een opmerkelijk geval van hoe de werkelijkheid de fictie kan inhalen.

Nieuw op Netflix

‘De Cooke en Verhulst show’

Deze uitzending heeft voor ons een persoonlijk kantje, want als eregasten nemen niet enkel Nora Gharib en Wim Helsen plaats, maar ook Humo-journaliste Annemie Bulté schuift aan bij James en Gert. Als enige in België kon zij in 2018 legendarische Zweedse crimineel Clark Olofsson spreken. Omdat over hem nu de Netflix-serie ‘Clark’ is verschenen, zal ze haar ervaring met de Schrik van Scandinavië delen met de rest van de boot.

Om 21.45 op Play4

Lees ook Clark Olofsson, de gangster naar wie het stockholmsyndroom werd genoemd: ‘Ik ben altijd aardig, zelfs als ik banken overval’

‘De dag van vandaag’

‘De dag van vandaag’, de interactieve quiz met Bart Cannaerts en Fien Germijns, is zijn laatste week ingegaan. Vanavond proberen VRT-journaliste Fatma Taspinar, acteur Rik Verheye en Amir Bachrouri, de voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, zo veel mogelijk prijzengeld bijeen te sprokkelen voor een gelukkige kijker thuis.

Om 21.30 op Eén

- Beeld vrt

‘Sarah in genderland’

Verlost van de grapdwang na haar vertrek uit ‘De ideale wereld’ blijkt Sarah Vandeursen een geboren interviewer, die in haar eigen tweedelige docureeks zalig onbevangen onderzoekt hoe vrij jonge mensen met hun genderidentiteit omgaan.

Nu op VRT NU

Lees ook: Sarah Vandeursen en Mathisse Remi Mulder: ‘Met die borsten voel ik me een lustobject en dat wil ik absoluut niet zijn’

‘Als je eens wist’

De laatste aflevering van ‘Als je eens wist’ toont hoe gewelddadig gedrag het gevolg kan zijn van een trauma op jonge leeftijd. We zien hoe moeilijk zulke kinderen het hebben om hun pijn en verdriet te uiten, maar ook hoe weinig ruimte zij daartoe krijgen, wat uiteindelijk kan leiden tot zeer agressief gedrag.

Om 21.20 op Canvas

Lees ook: Hilde Van Mieghem en Doris D’Hooghe: ‘Een onhandelbaar kind is een klein mensje dat zegt: ‘Help me! Er is iets mis in dit gezin’

‘Fever Pitch: The Rise of the Premier League’

Na de donkere jaren 80, gekenmerkt door hooliganisme en weinig prijzen, besloten de vijf grootste Engelse voetbalclubs dat een grondige hervorming van de competitie nodig was. In deze vierdelige docureeks keert de BBC terug naar de beginjaren van de Premier League, inmiddels de sterkste én meest bekeken competitie van Europa, en getuigen bekende voetballers als David Beckham, Eric Cantona en Alan Shearer over de eerste successen.

Om 23.05 op Canvas

Filmposter van 'The Graduate' uit 1967 Beeld TMDb

‘The Graduate’

Een jonge Dustin Hoffman werd plots een superster dankzij zijn rol als Benjamin Braddock, een onzekere student die een affaire begint met de moeder van een schoolvriendin (Anne Bancroft). Hilarische én schrijnende tragikomedie, met legendarische muziek van Simon & Garfunkel.

Om 0.15 op BBC 2

Meer kijktips? Check humo.be/gids