Ronde van Frankrijk

De 109e Tour de France begint vandaag in Kopenhagen. Zal Kempense krachtpatser Wout van Aert straks de hele boel winnen? Humo wikt en weegt alvast zijn kansen in het puntenklassement, samen met enkele renners en kenners. ‘Zijn grootste concurrent? Niemand!’

Vanaf 15u50 op Eén

'Vive le vélo' Beeld rv

‘Vive le vélo’

Karl Vannieuwkerke blikt zoals gewoonlijk terug op een dag koersen. Jan Bakelants, Laurens De Plus en Sarah De Bie zijn te gast.

Om 21.20 op Eén

'Stranger Things' Beeld Courtesy of Netflix

‘Stranger Things 4’ - Deel 2

We hebben er een maand op moeten wachten, maar Netflix lost eindelijk de laatste twee afleveringen van het vierde seizoen. Ja, slechts twee, maar de laatste aflevering is een blockbuster van tweeënhalf uur. Uit de trailer die onlangs verscheen viel niet veel uit op te maken, behalve dat Hopper in Rusland enkele watertanks met monsters ontdekt en dat de tieners die hun weg zoeken door het vervloekte Creel House moeten vechten voor hun leven.

Vanaf nu op Netflix

'Pretty Woman' Beeld rv

‘Pretty Woman’

Doorbraakfilm van Julia Roberts én een comeback voor Richard Gere, die enkele magere jaren achter de rug had. Romantische komedie over een kille zakenman die verliefd wordt op een sekswerker. Je kunt vragen stellen bij het vrouwbeeld van de film, maar hij is veel te ontwapenend om je daaraan te storen.

Om 21.40 op VTM

‘The Terminal List’

Actiester Chris Pratt speelt James Reece, een Amerikaanse elitesoldaat die getraumatiseerd terug naar huis komt nadat hij samen met zijn collega’s op het slagveld in een hinderlaag is gelopen. Tijdens het onderzoek naar wat er precies fout is gegaan, ontdekt Reece een complot dat ook het leven van zijn geliefden in gevaar brengt, en moet hij alles uit de kast halen om zijn onschuld te bewijzen en zichzelf en anderen in veiligheid te brengen.

Vanaf nu op Prime Video

'Le jeu' Beeld TMDb

‘Le jeu’

Franse remake van een Italiaanse film uit 2016, waarin zeven vrienden samenkomen voor een etentje en besluiten om bij wijze van spelletje in elkaars gsm te snuisteren. Slechtste. Idee. Ooit. Hoewel de film wat toneelachtig aanvoelt, verkeren de acteurs in prima vorm en is het verhaal best onderhoudend.

Om 21.10 op Canvas

