Veel bloot en gefriemel met Emma Corrin: ‘Een beha dragen vond ik ongemakkelijk’

De Britse non-binaire acteur Emma Corrin (26) brak in 2020 bij het brede publiek door als prinses Diana in het vierde seizoen van ‘The Crown’ en plukt daar nu de vruchten van. Corrin belandt bij Harry Styles in bed in de dramafilm ‘My Policeman’ op Prime Video en waagt zich aan een schandaleuze affaire in de hitsige historische film ‘Lady Chatterley’s Lover’ op Netflix.

– ‘Lady Chatterley’s Lover’ en ‘My Policeman’ zijn historische prenten over driehoeksrelaties. Ik bespeur een patroon!

EMMA CORRIN «Nu je het zegt, ik ook (lacht). In ‘My Policeman’ speel ik de vrouw van een politieagent – Harry, dus – die in de jaren 50 niet uit de kast durft te komen. In ‘Lady Chatterley’s Lover’ speel ík het personage dat worstelt met seksuele ontbolstering. Lady Chatterley heeft een degelijke emotionele band met haar echtgenoot, maar hun seksleven staat op een laag pitje. Wanneer ze een knappe en ruige jachtopziener ontmoet, gaat een nieuwe wereld van verlangens voor haar open.»

– Geile kostuumdrama’s zijn in: ‘Bridgerton’ en ‘Outlander’ zijn kijkcijferhits op Netflix. Maar dat was niet altijd zo. Het boek ‘Lady Chatterley’s Lover’ werd in 1928 zo aanstootgevend geacht dat het pas in 1960 – dertig jaar na de dood van schrijver D.H. Lawrence – verkrijgbaar werd.

CORRIN «De tijden zijn veranderd en dat is deels te danken aan dat boek. Een Britse rechter besliste in 1960 dat ‘Lady Chatterley’s Lover’ wél mocht verschijnen in zijn originele vorm. Op de dag van de publicatie gingen tweehonderdduizend exemplaren over de toonbank. Hetzelfde gebeurde in Amerika, Canada, Japan en India: een belangrijke stap in de seksuele revolutie.

»‘Lady Chatterley’s Lover’ was niet alleen controversieel door de expliciete seksscènes, maar ook vanwege het feit dat Lady Chatterley een arbeider als minnaar koos.»

– Over expliciete seksscènes gesproken…

CORRIN «Er zit veel bloot en gefriemel in de film, hè (lacht). Ik vond dat nodig voor het verhaal, maar daarom niet minder zenuwslopend. We werkten met de intimiteitscoördinator van ‘Normal People’, een ervaren expert dus. De eerste vrijpartij speelde zich af in een prachtige vallei in Wales, met zeven regenmachines – die ervaring was bevrijdend.»

– Je kwam in april 2021 als queer uit de kast en was vorige zomer de eerste non-binaire ster op de cover van Vogue. Ook jij bent je seksualiteit aan het ontdekken.

CORRIN «Klopt. Ik heb een lange weg afgelegd én heb nog een lange weg te gaan. Ik heb me lang afgevraagd waar ik thuishoor. Ik besef nu dat ik niet hoef te kiezen. Alleen weet ik nog niet wat dat betekent voor mijn rollen. Ik vond het ongemakkelijk om een beha te dragen voor ‘Lady Chatterley’s Lover’. Dan moet ik mezelf eraan herinneren: ‘Emma, je bent een acteur, dit is je job.’»

‘Lady Chatterley’s Lover’

Nu te zien op Netflix

‘My Policeman’

Nu te zien op Prime Video