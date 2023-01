Veel romcoms en sterrencasts: deze nieuwe Netflix-films komen uit in 2023

Een thriller met J. Lo, een nieuwe spektakelprent van Zack Snyder en Millie Bobby Brown in een middeleeuws epos: Netflix zet opnieuw hoog in met de filmtitels van 2023.

Al is het het komende jaar tegelijk ook heel wat minder voor Netflix op filmvlak. Kondigde de streaminggigant in 2022 nog 70 producties aan, met de belofte om er minstens één per week uit te brengen, zijn het er nu iets meer dan de helft. Netflix zit immers al een tijd in zwaar weer en ziet de abonnees sneller vertrekken dan toestromen - daar voelen ook steeds meer series de gevolgen van.

Maar in plaats van te focussen op wat er niet is, richten we de blik op wat Netflix in 2023 wel nog op de filmplank heeft liggen. In de 16 must watch-films die de streamingdienst zelf uitlichtte in een trailer met eerste beelden en releasedata is het alvast struikelen over de grote namen. Romcom ‘You People’ met Eddie Murphy, Jonah Hill en Julia Louis-Dreyfus (27 januari) komt er snel aan, op ‘Your Place or Mine’ (10 februari) - ook een romcom - met Reese Witherspoon en Ashton Kutcher is het eveneens niet lang wachten. Volgende prent op de planning is de ‘Luther’-film met Idris Elba (10 maart), gevolgd door ‘Murder Mystery 2', de sequel op de whodunit met Jennifer Aniston en Adam Sandler.

Achtereenvolgens is het de beurt aan: ‘The Mother’ (12 mei), een thriller met Jennifer Lopez, ‘Extraction 2', met Chris Hemsworth (16 juni), ‘They cloned Tyrone’ (21 juli), met Jamie Foxx, ‘Heart of stone’ (11 augustus), een spionagethriller met Gal Gadot, ‘Lift’ (25 augustus), met Kevin Hart, ‘Damsel’ (13 oktober), met Millie Bobby Brown, ‘Pain Hustlers’ (27 oktober), met Emily Blunt en Chris Evans, ‘The killer’ (10 november), met Michael Fassbender, ‘A family affair’ (17 november), met een muilende Nicole Kidman en Zac Effron, ‘Leo’ (22 november), een animatiefilm waarin Adam Sandler zijn stem leent aan een hagedis, ‘Leave the world behind’ (8 december), met Julia Roberts en Mahershala Ali, en ten slotte ‘Rebel Moon’ (22 december), een sciencefictionspektakel van regisseur Zack Snyder.

‘We have a ghost’, een komedie met David Harbour, krijgt geen vermelding in de teasende Netflix-video, maar zou volgens verschillende Amerikaanse media uitkomen op 24 februari 2023.

Sandler als detective en hagedis

Netflix loste niet alleen de eerste beelden en releasedata van 16 films, maar gaf over sommige producties ook meer details vrij. Zo leren we dat ‘Rebel Moon’ draait om ‘een vreedzame kolonie aan de rand van de melkweg die wordt bedreigd door de legers van de tirannieke Regent Balisarius.’ Een jonge vrouw met een mysterieus verleden, Kora, moet op naburige planeten soldaten gaan ronselen om het voortbestaan van de kolonie mee te verdedigen.

Sequel ‘Murder Mystery 2' volgt opnieuw Nick (Adam Sandler) en Audrey Spitz (Jennifer Aniston), die zich nu fulltime op het detectivebestaan hebben gericht. Wanneer hun vriend, de Maharaja, wordt ontvoerd op zijn eigen bombastische bruiloft komen ze in een internationale klopjacht terecht.

Nog meer Adam Sandler zien - of beter: horen - we in ‘Leo’, een project dat tot op voordien nog ‘Untitled Adam Sanlder Animated’ heette. De animatiefilm van Sandlers productiebedrijf Happy Madison wordt omschreven als een muzikale en komische coming-of-agefilm en gaat over een hagedis die ontsnapt uit het klasterrarium waar hij al decennia in vastzit. De ontdekking van het leven buiten de glazen bokaal mondt uit in ‘de vreemdste maar de meest belonende bucket list ooit’.

Nog meer romcoms

Naast de films die aan bod kwamen in de ‘save the date’-trailer van Netflix, zijn er nog heel wat producties die dit jaar moeten verschijnen maar nog geen precieze releasedatum kregen. Zo is er in februari ‘True Spirit’ (met Teegan Croft en Anna Paquin, in maart de animatiefilm ‘The magician’s elephant’ en in april romcom ‘A tourist guide. In de zomer worden we voor de afwisseling getrakteerd op meer romcoms, ‘Happiness for beginners' en ‘The perfect find’ met respectievelijk Ellie Kemper en Gabrielle Union in de hoofdrollen.

Ook onder ander ‘Maestro’, de biopic over componist Leonard Bernstein met Bradley Cooper, Carey Mulligan en Maya Hawke in de hoofdrollen, Disney-animatiefilm ‘Nimona', een nieuwe ‘Chicken Run’-prent en een nieuwe film van Wes Anderson staan in 2023 nog op het Netflix-programma.