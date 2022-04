Veganisten, basketbal en een overweldigende kijkervaring: Dit zijn de vijf beste nieuwe series van maart

De soap rond Wouter Beke en Joachim Coens is natuurlijk ook heerlijk om te volgen, maar er zijn de afgelopen weken nog wel meer nieuwe series verschenen die uw tijd en moeite waard zijn.

PACHINKO (APPLETV+) ★★★★★

DRAMA Wie van meeslepende familiedrama’s houdt, loopt beter met een grote boog rond het slappe tweede seizoen van ‘Bridgerton’ richting dit prestigieus en ambitieus nieuw tv-epos van Apple. ‘Pachinko’, naar het boek van Min Jin Lee, begint in een arm vissersdorpje in 1915 én in de haute finance van Japan en New York in 1989, en toont de impact van de woelige twintigste eeuw op vier generaties van één Koreaanse familie . De indrukwekkende achtdelige reeks - waarvan de helft al te bekijken valt - springt vrolijk heen en weer in de tijd en toont zo hoeveel er op zeventig jaar tijd is veranderd maar ook hoeveel er hetzelfde is gebleven. Geen hapklare brok televisie - er wordt voornamelijk Koreaans en Japans in gesproken, die in de ondertitels elk een eigen kleur krijgen - maar voor wie ervoor open staat, biedt ‘Pachinko’ een overweldigende kijkervaring.

TRUE CRIME Toen de New Yorkse ‘queen of vegan cuisine’ Sarma Melngailis in 2015 van de radar verdween en bleek dat het personeel van haar restaurants al maanden niet meer betaald was, leek het nog te gaan om een weinig opzienbarend geval van fraude. Maar ‘Bad Vegan’ doet in vier afleveringen het echte en erg bizarre verhaal uit de doeken: Melngailis was namelijk helemaal in de ban van haar man Anthony Strangis, die haar als een soort sekteleider had gemanipuleerd en gehersenspoeld. Onder meer met de belofte dat hij haar en haar geliefde hond het eeuwige leven kon schenken zorgde hij ervoor dat ze al haar geld en dat van haar investeerders naar hem doorsluisde.

Beeld Netflix

OUR FLAG MEANS DEATH (STREAMZ) ★★★★☆

COMEDY Begin 18e eeuw zei de Britse grootgrondbezitter Stede Bonnet, in wat mogelijks de slechtste carrièrekeuze uit de geschiedenis is, vaarwel tegen zijn familie om zijn kans te wagen als piraat. ‘Our flag means death’ is losjes gebaseerd op zijn leven en begint als een hilarische reeks rond een ‘gentleman pirate’ die een bibliotheek op zijn schip laat installeren en helemaal niet geschikt is voor een bestaan op zeeschuimer. Maar na een paar afleveringen, na de ontmoeting van Bonnet met de legendarische Blackbeard, krijgt de serie een melancholische ondertoon en gaat het ook over hoe jongetjes opgevoed worden met het idee dat ze altijd stoer moeten zijn, en over hoe moeilijk het is om dat juk af te werpen. Grappige piraten én kritiek op toxische mannelijkheid: ‘Our flag means death’ is, samen met Pedro Elias en Wesley Sonck in ‘De Container Cup’, de verrassendste combinatie die momenteel op tv te vinden is.

WINNING TIME: RISE OF THE LAKERS DYNASTY (STREAMZ)★★★★☆

DRAMA Toen de flamboyante zakenman Jerry Buss (een geweldige John C. Reilly) eind jaren 70 de Los Angeles Lakers overnam, was dat het startsein voor een ruim tien jaar durende hegemonie waarin het team onder leiding van Magic Johnson en Kareem Abdul-Jabbar heerste over de NBA. ‘Winning Time’ doet het verhaal van dat ‘Showtime Era’, toen basket op zijn opwindendst was, en regisseur Adam McKay (‘Don’t Look Up’) haalt alle trucjes boven om de flitsende energie van de Lakers naar het scherm te vertalen. Maar onder alle speciale kleurenfilters, mensen die in de camera praten of enerverende montages zit gelukkig ook gewoon een uitstekende dramaserie die de sfeer van de jaren 80 perfect vat. Ook voor basketleken niet te missen.

Beeld Streamz

TRUE CRIME Schokkende tweedelige documentaire waarin actrice Evan Rachel Wood voorgoed afrekent met Brian Warner, aka Marilyn Manson, de rocker met wie ze jarenlang een traumatiserende relatie had. ‘Phoenix Rising’ is tegelijk een wraakroepende en shockerende aanklacht tegen Manson, die ondanks de gelijkaardige verhalen van andere vrouwen over hem nog altijd zorgeloos rondloopt, maar ook en vooral een aangrijpend en krachtig relaas van iemand die mishandeling heeft overleefd.