Vergeet Michael Jordan en de Chicago Bulls: de LA Lakers waren in de jaren 80 het entertainendste basketbalteam in de NBA, met sterren als Kareem Abdul-Jabbar en Earvin ‘Magic’ Johnson. Regisseur Adam McKay (‘Don’t Look Up’) wekt de legendarische ploeg weer tot leven in de wervelende HBO-reeks ‘Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty’. Max Williams speelt superfan Jack Nicholson, en ouwe rot John C. Reilly neemt de hoofdrol van Jerry Buss voor z’n rekening.

– Wie was Jerry Buss?

JOHN C. REILLY «Een vastgoedtycoon die een nieuw passieproject zocht. ‘Winning Time’ begint in 1979, toen hij de Lakers kocht en de NBA ingrijpend veranderde. In de jaren 70 was een basketbalwedstrijd een zakelijk gebeuren, tot Buss cheerleaders introduceerde, muziek door het stadion liet galmen, samenwerkte met sneakerbedrijven en spelers aanmoedigde de show te stelen. Hij zette uitstekende resultaten neer, want hij was een briljante strateeg, geen playboy met boerengeluk. Hij heeft zijn status als iconische teameigenaar verdiend.»

– Adam McKay had de rol aan Will Ferrell beloofd, maar koos last minute voor jou. Hoeveel tijd had je voor de voorbereiding?

REILLY «Een week (lacht). Ik lijk gelukkig goed op Buss, de make-over was snel gefikst. Ik heb in een recordtempo het boek gelezen waarop de serie is gebaseerd, ‘Showtime’ van Jeff Pearlman. De hiaten heb ik op het gevoel ingevuld.»

– Je hebt in ‘Stan & Ollie’ Oliver Hardy gespeeld, in ‘Walk Hard’ een parodierockster, een soldaat in WO II in ‘The Thin Red Line’ en een videogameschurk in ‘Wreck-It Ralph’. Hoe past Jerry Buss in dat rijtje?

REILLY «Jerry Buss was één van de meest complexe en slopendste rollen uit mijn carrière. De man heeft veel bereikt, maar hij heeft ook veel moeten opofferen. De reeks diept bijvoorbeeld de moeilijke relatie met zijn moeder uit, wat me over mijn eigen ouders deed mijmeren. Toen de opnames waren afgerond, ben ik in elkaar gestort, zo intens was het geweest.»

– Moet je een basketbalfan zijn om ‘Winning Time’ te kunnen volgen?

REILLY «Nee. Basketbal is gewoon een geleider om interessante verhalen te vertellen. De serie toont wat een extreem competitieve setting met een mens doet. Ze brengt het hele scala aan emoties en bekommernissen op en naast het veld in beeld en onderzoekt de relatie tussen zwarte en witte mensen in een onstabiele tijd in de Amerikaanse geschiedenis. Het grootste verschil met de meeste andere dramareeksen? Op het einde is er altijd een winnaar en een verliezer.»

Winning Time

Nu te zien op Streamz