Tijd is geld en en de VRT doet er dezer dagen alles aan om elk centje in de eigen kassa te houden. Rep u daarom naar VRT NU, waar enkele pareltjes gratis en voor niets op u staan te wachten. En een paar van die series verdwijnen binnenkort van het streamingplatform.

‘State of the Union’ is een van de mooiste, ontroerendste en kortste series in tijden ★★★★½

Twee mensen die aan een tafel met elkaar zitten te praten: in het slechtste geval levert het ‘Wat een dag’ op, in het beste ‘State of the Union’, een grappige, ontroerende, nauwelijks twee uur durende minireeks over een koppel met huwelijksproblemen.

Lees hier de volledige recensie.

‘Metissen van België’ op Canvas maakt de trauma’s van ‘de kinderen van de zonde’ na zestig jaar eindelijk zichtbaar ★★★★½

Of ze even haar duim in de inkt wil duwen, vraagt de officier. En dan een afdruk maken, daar, onderaan op dat witte blad, onder die zwarte lettertjes. Ja, goed, dank u wel, madame, u kunt gaan. Zo eenvoudig moet het gegaan zijn. In de eerste aflevering van ‘Metissen van België’ wordt alleen het resultaat van die scène getoond: een stevig dossiertje, een paar vellen papier, een duimafdruk. Daarboven de woorden: pris connaissance – ik heb hier kennis van genomen. Ze kon de woorden niet eens lezen, maar met haar duimafdruk stemde ze in: haar kind zou haar afgenomen worden.

Lees hier de volledige recensie.

Na ‘Shooting Joe Exotic’ van Louis Theroux krijgt u een heel ander beeld van ‘Tiger King’ ★★★★½

Tien jaar voor de hetze rond ‘Tiger King’ had de Britse documentairemaker Louis Theroux Joe Exotic al voor zijn camera gehad, in een aflevering over Amerikanen die wilde dieren hielden als ‘hobby’. Maar Louis zou Louis niet zijn als hij niet op zijn eigen manier zou inhaken op de hype. Hij besloot zijn relatie met Joe te herzien, te bekijken of er destijds al sporen waren van zijn bloeddorst én hoe het nu eigenlijk zat met die huurmoordzaak. Het resultaat is ‘Shooting Joe Exotic’, een anderhalf uur lange special, en een van de beste uit zijn carrière.

Lees hier de volledige recensie.

Het gevaar rijdt altijd mee op de schouders van de wielrenners, zo toont ‘Het Scheldepeloton’ ★★★★☆

Fietsen is gevaarlijk, en niet alleen voor wie zich elke dag een weg door Antwerpen moet banen. In ‘Het Scheldepeloton’, winnaar van de Ha! van Humo 2021 en geïnspireerd door het boek ‘De val’ van Matthias M.R. Declercq, doet Lieven Van Gils het verhaal van vijf aardige jongens die samen op het jaagpad langs de Schelde gingen trainen, kromgebogen over hun stuur tegen de wind, hopend op een carrière als profwielrenner. Hun droom kwam uit maar kreeg snel een zwarte rouwrand, want zoals Van Gils bij het begin nuchter als een nieuwslezer vaststelt: ‘Vandaag zijn ze nog met drie.’

Lees hier de volledige recensie.

Vergeleken met ‘Sharp Objects’ leek ‘Big Little Lies’ slechts een vingeroefening ★★★★☆

De Canadese regisseur Jean-Marc Vallée laat ons, met nog meer stilistische brille dan in ‘Big Little Lies’, middels dwars door een scène snijdende droombeelden, flitsen van flashbacks en warrige herinneringen in het chaotische en halfverdoofde hoofd van journaliste Camille (Amy Adams) kijken, die verslag moet uitbrengen van de moord op een jong meisje. En net als in ‘Big Little Lies’ speelt muziek, die als leitmotiv wordt gebruikt en bijna uitsluitend te horen is via iPods, radio’s of platen die door personages worden opgezet, weer een zeer belangrijke rol.

Lees hier de volledige recensie.

‘Koolputters’ stopt goddank de sentimentaliteit wanneer de mijnwerkers eten met hun broekspijpen dicht, tegen de muizen ★★★★☆

Af en toe, als er een zeldzame stilte viel in dit programma, probeerden de luchtbeelden van het onherbergzame landschap dat eertijds ontstaan was rondom de mijnschacht, toch een zekere schoonheid te lezen in die eeuwige terrils, de werkloze schachtbokken, lege fabriekshallen en alle onbestemde machinerie waar slechts enkelingen zich nog de handleiding van herinneren. Het zag er nog fraai uit ook.

Lees hier de volledige recensie.

‘The Loudest Voice’: Een moddervet, seksistisch ventenfiguur, maar gelukkig geen Jef Hoeyberghs-verfilming ★★★☆☆

Ach ja. Naar Fox News kijken om op de hoogte te blijven van het nieuws is zoals onder het mayonaisepompje van het frituur gaan hangen om te hydrateren. Het is dus maar toepasselijk dat ‘The Loudest Voice’ over het seksueel wangedrag van oprichter Roger Ailes, een reeks als een met scherp schietende criticaster, zich bedient van eenzelfde, mokerhamerachtige subtiliteit.

Lees hier de volledige recensie.