Verliefde boeren en op de vlucht voor een creepy sekte: dit mag u vanavond niet missen op televisie (6 maart)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De inzichten’

Beeld © VRT

Nic Balthazar kruipt in het hoofd van klinisch psychologe en professor Elke Van Hoof (VUB), waar het sinds maart 2020 drummen is voor een plaatsje. Als specialist in trauma, stress en burn-out kwam ze bij het begin van de pandemie aan het hoofd te staan van de werkgroep mentale impact in de Hoge Gezondheidsraad. Nu het rijk der vrijheid stilaan een gat door de deur gebonkt heeft, legt zij ons uit hoe weer de beste versie van onszelf kunnen worden en opnieuw plezier kunnen vinden in het leven.

Om 12.15 op Één

‘Midnight Special’

Michael Shannon en Joel Edgerton zijn op de vlucht voor de FBI en een creepy sekte, samen met een kind dat over bovennatuurlijke krachten beschikt. Nostalgische thriller uit 2016 die knipoogt naar de romans van Stephen King uit de jaren 80 (denk aan ‘Firestarter’) en de Steven Spielberg-films uit dezelfde periode.

Om 21.35 op Play6

‘Woman’

De veelgeprezen Franse fotograaf en filmmaker Yann Arthus-Bertrand (75) bracht al leeuwen, oceanen en het veranderende aardoppervlak in beeld, maar voor zijn jongste documentaire koos hij een nog uitdagender onderwerp: de vrouw. Meer dan tweeduizend vrouwen uit vijftig landen vertellen in de docufilm ‘Woman’ wat het betekent om een vrouw te zijn. Om internationale vrouwendag op 8 maart gepast te vieren, kunt u dit prachtige portret hieronder gratis bekijken.

Nu op Humo.be

‘Boer zkt. vrouw’

Beeld DPG Media

Tussen al die stikstofzorgen en de vegetarische propaganda van die dekselse De Morgen, hebben de boeren nood aan het verzetje. Dat komt er in de vorm van An Lemmens en Dina Tersago, die opnieuw van onder het hooi vandaan komen om de noeste wroeters der Vlaamse aarde aan een lief te helpen. Opvallend dit jaar is dat de kandidaten zich moesten inschrijven voor een boer op basis van niet meer dan enkele vage foto’s en een geluidsfragment. Lyrisch zijn over de dijen van een koe was nog nooit zo romantisch.

Om 19.50 op VTM

‘Een programma over de jaren tachtig’

Journalist Teun van de Keuken probeert de vaak verguisde eighties weer onder de aandacht te brengen. Hij zoekt vier mensen op die elk betrokken waren bij één van de grote gebeurtenissen van toen.

Om 21.45 op NPO 3